È l’ultima spiaggia: scambio ora o mai più

Si è parlato a lungo del futuro di Robin Gosens tra la fine dell’estate e i mesi scorsi. Il tedesco è riserva di Dimarco e dalla Germania c’è chi potrebbe muovere le acque

Dal ritorno in campo, avvenuto in settimana, al calciomercato aperto nel mese di gennaio: l’Inter sta vivendo un mese importante dopo la lunga sosta per il Mondiale. La sessione invernale ha riaperto i battenti e al netto di cessioni eventuali non dovrebbero arrivare movimenti particolari.

Servirebbero infatti solamente addii in casa Inter per andare a muovere potenziali pedine in entrata alla luce di una rosa comunque piuttosto completa, e di una situazione finanziaria sempre molto particolare. Inoltre la dirigenza meneghina dovrà fare i conti con le scadenze contrattuali di de Vrij e Skriniar che senza mosse decisive potrebbero anche lasciare a costo zero, andando a creare ulteriori criticità da risolvere in rosa. Una zona di campo che la prossima estate sicuramente andrà rivista è la fascia sinistra, che orfana di Perisic ci ha messo un po’ a trovare il suo equilibrio, arrivato prima della sosta con l’exploit di Federico Dimarco. La grande delusione, invece, è rappresentata da Robin Gosens, laterale mancino tedesco arrivato circa un anno fa a suon di milioni dall’Atalanta ma mai realmente integrato.

Calciomercato Inter, Guerreiro in scadenza: gennaio ultima chance per uno scambio

Si è visto pochissimo del Gosens dei tempi d’oro atalantini, anche complice i problemi fisici che si è trascinato a Milano dalla fine dell’avventura bergamasca. Il valore del calciatore resta importante, ma il laterale teutonico ha bisogno di ritrovare continuità.

Un calciatore tanto diverso dal passato che alla fine della scorsa estate ha persino rischiato di andare via con un eventuale ritorno in patria. Proprio dalla Germania potrebbero anche tornare a bussare per il prossimo futuro. A tal proposito Gosens è stato spesso avvicinato al Bayer Leverkusen, ma non vanno esclusi a priori altre eventuali strade. Una di queste potrebbe anche portare al Borussia Dortmund, che pure ha un’importante esigenza sulla fascia sinistra.

Il BVB ha infatti a scadenza l’esterno titolare: Raphael Guerreiro. Il portoghese presto potrebbe quindi accordarsi da parametro zero e non va escluso che i gialloneri possano anche fare un estremo tentativo a gennaio per non perderlo gratuitamente. Senza rinnovo il Dortmund potrebbe anche tentare uno scambio con la stessa Inter con Guerreiro, in grado perfettamente di giocare a tutta fascia, per Gosens che già nel recente passato ha sentito il richiamo della Germania.