Erede Dumfries, l’Inter sfida la Juve

È sfida aperta fra Inter e Juve per un giovane laterale olandese. Un gioiellino, su cui presto potrebbero piombare altri club. Per l’Inter si tratterebbe del perfetto erede di Dumfries.

Piace un giovane olandese. L’Inter lo vede appunto come il perfetto erede di Denzel Dumfries. La Juventus, invece, lo vorrebbe per sostituire il deludente Cuadrado.

Per Piero Ausilio il prospetto da seguire gioca nell’Ajax. Potrebbe dunque arrivare dai Paesi Bassi il nuovo Dumfries. Si tratta del diciannovenne Devyne Rensch, difensore olandese sotto contratto fino al 2025 con l’Ajax. Neanche a dirlo, un prodotto del settore giovanile dei Lancieri.

Su calciomercatoweb.it viene presentato come un diamante grezzo “che ha già mostrato talento a sufficienza per rientrare nel mirino di Juventus ed Inter”. In questa stagione Rensch ha registrato diciassette presenze. Ha segnato due volte e ha fornito un assist. E per cmweb è un possibile crack.

In realtà si tratterebbe di un difensore centrale. Ma essendo ambidestro e molto bravo tecnicamente viene spesso schierato come terzino destro e sinistro.

Il 13 agosto 2021, a soli diciotto anni, Rensch è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore olandese. Il 7 settembre seguente ha fatto poi il suo esordio con gli Oranje, in occasione del successo per 6-1 contro la Turchia.

L’erede di Dumfries viene dall’Olanda

L’Ajax lo valuta 15 milioni. Un prezzo più che abbordabile, specie per la Juve, che ha bisogno di sostituire Cuadrado sulla fascia. Rensch è sì giovane ma pare avere tutte le carte in regola per crescere come un campione.

Innanzittutto mostra doti di eccellenza dal punto di vista fisico: ha una buona velocità e un’elevata resistenza. Rivela poi ottimi tempi di reazione. Pur non.essendo piazzato, ci mette sempre molta grinta e sa quindi farsi rispettare. Insomma, potrebbe sostituire degnamente il connazionale che l’Inter potrebbe presto cedere.

Sul giovane olandese dell’Ajax potrebbe inserirsi però anche il Newcastle. Una squadra che ha molto da spendere e che ha scelto di puntare sui giovani di qualità. E occhio anche al Chelsea, sempre a caccia di lateriali duttili.

Dumfries in vendita

Vendendo Dumfries, l’Inter potrebbe versare senza troppa angoscia 15 milioni all’Ajax. Ma tutto dipende dal prezzo finale che si potrebbe percepire dal sacrificio.

Denzel Dumfries resta infatti il nome più caldo in uscita per l’Inter. E potrebbe anche spuntare qualche club disposto ad avvicinarsi ai 60 milioni di valutazione fatta dai dirigenti nerazzurri. All’inizio, quella cifra, suonava quaso una provocazione, ma dopo il buon Mondiale giocato dal ragazzo, i top club sono pronti a investire.

C’è sempre il Chelsea, per esempio, che è al momento sembra la meta più probabile nel futuro di Denzel Dumfries. L’Inter dovrà vendere per forza qualche pezzo pregiato, e l’olandese sembra quello con più mercato e più facilmente dostituibile.

Per adesso, Inzaghi vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno. Lo stesso vale per Robin Gosens, che, sulla fascia opposta, dovrà offrire prestazioni di alto livello, per ripagare finalmente il grosso investimento fatto per prenderlo dall’Atalanta.

Un erede di Dumfries dovrebbe quindi arrivare per la prossima stagione. Salvo clamorose sorprese. Considerando i vincoli imposti dal bilancio, è quasi impossibile pensare che l’Inter possa compiere un investimento durante la sessione invernale. Ma se il Chelsea dovesse muoversi subito per l’olandese, i dirigenti nerazzurri sarebbero costretti a prendere qualcuno subito.

In tal caso un nome sostenibile potrebbe essere quello del canadese Tajon Buchanan, esterno classe 1999 di proprietà del Bruges.