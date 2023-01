Salta il riscatto e lo offrono all’Inter: un bomber ex Milan

Il mercato è una ruota ricca di sorprese e che spesso può portare in dote soluzioni particolari e inaspettate. Un bomber ex Milan potrebbe essere proposto all’Inter

Le vie del mercato sono infinite e spesso capitano occasioni insospettabili a seconda delle circostanze. È quanto potrebbe accadere intorno al nome di un ex attaccante del Milan che sta provando a rilanciarsi in Serie A ma che ha ancora tanti nodi da sciogliere nei prossimi mesi.

Il focus in questione è su Krzysztof Piatek, centravanti polacco della Salernitana in prestito dall’Hertha Berlino, che aveva fatto il suo ritorno in Serie A già lo scorso anno quando a gennaio approdò alla Fiorentina anche per sostituire Dusan Vlahovic. Compito complicato quello dell’ex milanista che infatti a Firenze è rimasto solo sei mesi prima di ricevere la chiamata da Salerno in vista di una nuova avventura. Per ora il classe 1995 ha collezionato solamente tre reti in Campania non risultando sempre particolarmente brillante. Il futuro peraltro è legato al prestito dall’Hertha Berlino è quindi è tutto da risolvere in vista dei prossimi mesi che saranno decisive anche per avere il polso della situazione in merito al rendimento complessivo del ragazzo e alla bontà dell’investimento da fare su di lui.

Calciomercato Inter, Piatek tra Salernitana e nuovo futuro: potrebbero riproporlo ai nerazzurri

Alla Salernitana servono i gol di Piatek e al polacco servono le reti per tornare ad essere il calciatore brillante che si era visto tra Genoa e i primi sei mesi di Milan. Intanto il mercato incombe e vista la situazione contrattuale ogni strada potrebbe essere percorsa.

Di certezze non ce ne sono, e Piatek potrebbe non continuare alla Salernitana oltre quest’anno. I granata nell’accordo attuale hanno a disposizione un riscatto ma difficilmente lo eserciteranno a meno di una seconda parte di stagione super da parte del centravanti polacco classe 1995. In caso di ritorno in Germania, i suoi agenti potrebbero rioffrirlo nuovamente in Serie A a caccia di una ulteriore avventura in terra italiana, dove comunque ha raccolto diverse esperienze.

In questo senso non va escluso un eventuale tentativo proprio con l’Inter, per completare il reparto avanzato di Simone Inzaghi che ha diverse incognite da risolvere: dal prestito di Lukaku alla situazione di Correa fino al contratto da rinnovare di Dzeko. In caso di ennesima chance italiana l’Hertha Berlino potrebbe ridare ancora una volta Piatek in prestito con diritto di riscatto.