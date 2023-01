“Sono amareggiato”: Marotta parla chiaro prima di Inter-Parma

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima della sfida coi ducali valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia

“Noi, come gli altri grandi club, crediamo molto a questa competizione. Non bisogna sottovalutare l’avversario e cercare assolutamente di passare il turno”. Marotta ‘avvisa’ Inzaghi e i suoi prima della sfida col Parma che mette in palio l’accesso ai quarti di Coppa Italia.

Dalla Coppa Italia alla Supercoppa col Milan, in programma fra otto giorni in Arabia Saudita: “Sarà una gara affascinante e inedita che manca da tanti anni. Spero possa essere un bello spot per il nostro movimento calcistico”.

Molti gli assenti stasera, il più illustre è senz’altro Romelu Lukaku finito nuovamente ai box per problemi fisici: “Ci aveva abituato a fare delle belle partite, ma quest’anno la sua stagione è costellata da situazioni di difficile gestione – ha detto l’Ad dell’Intera ‘Sport Mediaset’ – L’auspicio è che possa ritrovare quella forma atletica che gli possa consentire di trovare i gol che ci aveva abituati a vedere”.

Marotta: “Col Monza fischio improvvido ha generato inutilità del Var. Nessuna deadline per Skriniar

Marotta e tutta l’Inter non hanno ancora digerito l’errore di Sacchi nella gara col Monza, costato alla fine i tre punti: “Sono amareggiato, perché quel gol regolare avrebbe consentito a noi di vincere. Il fischio improvvido ha generato l’inutilità del Var e questo porta a fare delle riflessioni: serve maggior accortezza da parte di tutte le componenti”.

In conclusione Marotta ha un po’ dribblato l’argomento Skriniar, dicendo che “queste sono dinamiche ricorrenti in tutti i club. Non facciamo deadline e non vorrei parlare di appuntamenti. Ora siamo concentrati su un periodo molto difficile, a gennaio ci sono tante partite e vogliamo fare punti”.