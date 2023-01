Arriva Skriniar e la Juve può esultare: colpaccio in difesa

Filtra pessimismo per il rinnovo di Skriniar. A beneficiarne è la Juventus che potrebbe così permettersi un vero e proprio colpo in difesa. La situazione

Ha bisogno di tornare ad ingranare senz’altro la marcia l’Inter di Inzaghi che, a fatica, ne è uscita vittoriosa dal match di ieri, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro il Parma. Ammirevole la prova offerta da parte dei ragazzi di Pecchia che hanno dovuto arrendersi solamente ai tempi supplementari, dove a rimettere le cose a posto ci ha pensato Francesco Acerbi con un super gol nel finale.

Tralasciando la prova di ieri sera però, a non aver minimamente convinto è stato anche lo sconfortante pareggio rimediato nello scorso sabato contro il Monza in quel dell’U-Power Stadium’. I nerazzurri sono, infatti, andati a fasi alterne nella gara disputata contro la squadra guidata da Raffaele Palladino, che grazie ad un colpo di testa di Caldirola – che ha poi scaturito l’autorete del definitivo 2-2 di Dumfries – è poi riuscita a riportare il risultato in parità (il tutto al 93′). Ha, dunque, bisogno di tornare a spiegare le vele la società rappresentata, ad oggi, da Steven Zhang…Che, nel mentre, tiene attentamente sott’occhio tutta una serie di situazioni.

A tal proposito infatti, non convince minimamente la situazione Skriniar, difensore che, per via del suo contratto in scadenza, potrebbe anche decidere di salutare a zero a fine stagione. Le cose non si mettono affatto bene e Marotta e tutta l’Inter hanno ora seriamente paura.

Calciomercato Inter, si complica il rinnovo tra Skriniar e i nerazzurri: ecco come stanno le cose

Secondo le ultime informazioni raccolte da Interlive.it, in casa Inter filtra ora pessimismo in merito al prolungamento di contratto del difensore slovacco. Nonostante l’intera dirigenza nerazzurra abbia, non a caso, messo sul piatto un’offerta da 6 milioni netti a stagione – conditi dalla fascia da capitano e altri bonus – il classe ’95 ed il suo entourage non hanno fatto, sin qui, sapere ancora nulla.

Dal proprio canto, invece, Ausilio e i suoi non hanno, ad oggi, la minima intenzione di voler attendere oltre la fine del mese. Uno scenario che complica ulteriormente le cose, dunque. In via inversa invece, la seguente situazione non dispiace affatto non soltanto al Psg, bensì anche alla Juve. Qualora, infatti, i parigini dovessero seriamente mettere le mani sull’ex Sampdoria, i bianconeri finirebbero, proprio a quel punto, per virare dritti su un giocatore francese considerato, nel caso, in uscita dal territorio di Parigi.

Calciomercato Inter: se Skriniar va al Psg, la Juve è pronta a fiondarsi su Kimpembe. La situazione

Il fatto che il Psg resti, tutt’ora, fortissimo su Milan Skriniar è cosa ormai nota. I parigini, infatti, chiudendo per il forte difensore slovacco, arriverebbero a quel punto per mettere su un vero e proprio fortino…Presieduto, dunque, dal trio: Marquinhos, Ramos, più lo stesso difensore dell’Inter per l’appunto. Le sorprese non sono però finite qui.

A beneficiarne di questa cosa, potrebbe essere proprio la Juventus. Perché diciamo questo? Ve lo sveliamo immediatamente. Se il classe ’95 dovesse, per davvero, approdare al Psg, il difensore francese Presnel Kimpembe finirebbe, a quel punto, per poter fare le valigie. In tal senso, quindi, occhio ai bianconeri che sono, non a caso, alla ricerca di un nuovo difensore dal grandissimo spessore internazionale (giovane e mancino, tra l’altro). Il francese ha, dunque, tutte le caratteristiche necessarie di cui Allegri e i suoi necessitano per il proprio reparto difensivo.