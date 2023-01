Ha la valigia pronta: plusvalenza da 30 milioni

Col Parma prestazione imbarazzante, ma il suo destino è segnato. L’Inter vuole venderlo per fare cassa e una grande plusvalenza

All’orizzonte c’è la sua cessione. L’Inter lo ha scelto per fare cassa e raggiungere l’obiettivo dei circa 60 milioni entro la fine del mese di giugno. Certo, in soccorso dei nerazzurri dovrà arrivare il mercato. E il calciatore stesso fornire prestazioni totalmente diverse da quelle viste prima del Mondiale e in questa ripresa di stagione.

Dopo l’imbarazzante prova col Parma in Coppa Italia di ieri sera, Inzaghi lo ha difeso sottolineando che è tornato da Qatar 2022 un po’ acciaccato. Allo stesso tempo il tecnico ha detto chiaramente che è chiamato a far meglio.

A Monza è entrato con la testa un po’ fra le nuvole, causando il gol del pari, coi ducali ha fatto peggio partendo dal 1′. Non è mai riuscito a saltare l’uomo quelle due volte che ci ha provato, limitandosi solo al compitino (stop e passaggio all’indietro). Poi ha sbagliato diversi passaggi elementari.

Dumfries sa che andrà via

Come raccolto da Interlive.it, Dumfries sta forse accusando anche il fatto di avere ormai i mesi contati all’Inter. L’olandese è con la valigia in mano, pronto a partire.

Il suo agente Rafaela Pimenta è al lavoro per portarlo in Premier, in un top club del massimo campionato inglese. Il Chelsea rimane in pole, con il Manchester United dietro. Senza dimenticare il Tottenham di Conte e Paratici, con quest’ultimo che vanta ottimi rapporti col procuratore dell’ex Psv.

Via libera Inter alla partenza di Dumfries

La dirigenza dell’Inter ha dato pieno mandato alla Pimenta, con Dumfries si punta a incassare una cifra importante – 40-50 milioni? – che consentirebbe al club di Zhang di realizzare una plusvalenza significativa (circa 30 milioni) avendo speso per il classe ’96 solo 15 milioni nell’estate 2021.

I nerazzurri vorrebbero portare a termine l’operazione a giugno, ma in caso di proposta irrinunciabile (ora non nell’aria) venderebbero Dumfries già in questa sessione.