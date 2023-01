‘Allarme’ Inter: “Firma col Milan nelle prossime ore”

La notizia di una firma imminente in casa Milan potrebbe, indirettamente, far scattare un allarme per l’Inter. Ecco come il calciomercato invernale potrebbe evolvere

Paolo Maldini si è sbilanciato sulla questione del rinnovo di Bennacer. Secondo il dirigente rossonero, il centrocampista francese naturalizzato argentino sarebbe pronto a una firma di prolungamento col Milan già nelle prossime ore.

“Ci stiamo sentendo“, ha dichiarato Maldini. “Ci sono le videochiamate, e per questa ragione non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare alla soluzione finale“. E qual è questa soluzione? Per il dirigente rossonero, ex capitano del Milan, la chiusura del rinnovo sarebbe vicina. “Sembra che le due parti vogliano la stessa cosa“, ha proseguito Maldini. “E ora vogliamo provare a chiudere. La nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia… Tutti quelli che volevano rinnovare hanno rinnovato”.

Cosa c’entra l’Inter in questi affari interni del Milan? La situazione è intricata… In pratica, la firma di Bennacer col Milan allontana definitivamente dal centrocampista Arles-Avignon, Arsenal, Tours ed Empoli tutte le pretendenti che si sono mosse negli ultimi giorni. Vale a dire soprattutto Chelsea e Arsenal. Entrambi i club inglesi, adesso, potrebbero buttarsi su Tielemans, in scadenza col Leicester City. E non è affatto escluso un tentativo già per questa sessione di gennaio, soprattutto per quanto riguarda i Blues.

Il Leicester non vuol perdere il venticinquenne Youri Marion A. Tielemans, ma sa di essere costretta a venderlo per non perderlo a zero a giugno. In questo senso, se il belga dovesse partire subito, i lancieri potrebbero provare a trovare un sostituto al volo. Il nome che piace di più a Brendan Rodgers appartiene a un centrocampista della Serie A.

La firma di rinnovo con il Milan mette in crisi anche l’Inter

Insomma, se dovesse perdere Tielemans, il Leicester potrebbe pensare anche ad Hakan Calhanoglu, facendo un tentativo disperato per averlo subito. In Inghilterra si parla già di una possibile offerta sui 28-30 milioni. E come si comporterebbe l’Inter di fronte a una simile proposta? Non è difficile intuirlo: rifiuterebbe.

Calhanoglu è l’uomo più in forma del centrocampo interista insieme a Barella, e si è dimostrato finora importantissimo per Inzaghi, sia come mezz’ala che come regista, in assenza di Brozovic.

Quindi nel momento in cui Paolo Maldini ha offerto in diretta sul rinnovo di Bennacer, i dirigenti dell’Inter hanno capito di doversi preparare al possibile assalto inglese su Calhanoglu. La firma di Bennacer con il Milan per il prolungamento di contratto scatena soprattutto la reazione del Chelsea, che potrebbe anche prendere subito Tielemans. In Inghilterra si è parlato molto delle prestazioni di Calhanoglu in regia: il turco ha stupito e ora piace moltissimo.

I recuperi di Barella e Calhanoglu

Simone Inzaghi spera di poter riavere uno tra Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu giù sabato prossimo contro il Verona. Ovviamente la situazione è delicata, e l’allenatore piacentino sa che non è il caso di rischiare, dato che presto si giocherà la finale di Supercoppa italiana. Il derby valido per il primo titolo stagionale è in programma per mercoledì prossimo.

Dall’altro lato, dopo il pareggio di Monza e la fatica fatta in Coppa Italia contro il Parma, Inzaghi sa pure di non potersi permettere troppi calcoli. Affidarsi ancora a Gagliardini potrebbe essere rischioso. A quanto pare, comunque, sembra che il turco sia già quasi del tutto recuperato. Quindi potrebbe essere lui il prescelto a scendere in campo contro il Verona.

Lukaku, di certo, riposerà. Inzaghi vuole recuperarlo almeno per la finale di Supercoppa. E pare che anche il belga voglia ritrovare la forma per essere presente all’appuntamento importante. Quanto a Brozovic, è difficile pensare di rivederlo partire titolare al derby. Ma il croato comincerà già domani ad allenarsi sul campo.