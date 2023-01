Milan-Inter, designato l’arbitro del match di Supercoppa

L’AIA ha comunicato la designazione arbitrale in occasione dell’imminente disputa dell’incontro di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter in programma mercoledì

Milan e Inter si affronteranno per la seconda volta in questa stagione nel delicato impegno di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 20, dallo stadio ‘King Fahd International’ di Riyad, Arabia Saudita.

Le due eterne rivali escono da due momenti di forma leggermente diversi: i nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro la capolista Napoli, il pareggio a Monza e la buona prestazione contro il Verona. Questo potrebbe giocare a vantaggio di Simone Inzaghi, ma guai ad abbassare la guardia contro i Campioni d’Italia uscenti. Per l’occasione, l’Organo Tecnico dell’AIA ha diramato la designazione ufficiale dell’arbitro Fabio Maresca. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Alassio e Baccini, mentre sarà Chiffi il quarto uomo. In sala VAR spazio a Di Paolo e Abisso, mentre spetta a Lo Cicero di fungere da riserva.

Milan e Inter, un precedente con Maresca in direzione

Per il fischietto napoletano si tratta della prima direzione arbitrale dell’Inter in questa stagione, dopo quelle della passata stagione con Atalanta e Spezia. Sul suo curriculum spiccano undici incontri diretti dove figuravano i nerazzurri, tornando a ritroso sino alla stagione 2018/2019. Il bilancio è sempre stato piuttosto positivo, con ampio margine di reti segnate: sono sette le vittorie, due i pareggi e due le sconfitte.

Il risultato più significativo, soprattutto in vista del match di Supercoppa, è quello del derby Inter-Milan del 9 febbraio 2020. In quella circostanza la partita finì in favore dei nerazzurri con il punteggio di 4-2 in rimonta. Le reti furono di Brozovic, Vecino, de Vrij e Lukaku.