Il derby si accende: Leao e Barella nella nuova squadra di Klopp

Durante l’ultima sua conferenza stampa, l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha lanciato alcuni segnali sul suo futuro: il tedesco vuole che la squadra sia rinforzata, e secondo i meglio informati pretenderebbe Leao e Barella

“Non sono molto fedele“, ha dichiarato Klopp. “Quando sono andato via dal Borussia Dortmund, ero stato chiaro dicendo che qualcosa doveva cambiare. Per quanto mi riguarda, io sono qui. Se nessuno mi dice di andare via, rimango. Ma significa che forse dovranno cambiare alcune cose, vedremo“.

Il messaggio, pur non essendo chiarissimo, indica che Jürgen Norbert Klopp voglia mettere sotto pressione la dirigenza del Liverpool affinché arrivino i giocatori richiesti; nella fattispecie l’allenatore chiede da tempo Leao del Milan e Barella dell’Inter.

Il tecnico tedesco non sta vivendo un momento di brillantezza al Liverpool. E nelle ultime settimane si è parlato di dimissioni o di addio a fine stagione (destinazione Barcellona, Real Madrid o Juve). La vittoria del Liverpool in FA Cup contro i Wolves ha comunque portato un po’ di ossigeno e fiducia ad Anfield. Durante la sfida l’allenatore del Liverpool ha apportato otto modifiche in formazione, stravolgendo la squadra che ha subito la dolorosa sconfitta di fine settimana scorso a Brighton. Le riserve lo hanno premiato con una prestazione più coraggiosa.

E così Klopp ha voluto anche mandare un segnale alla proprietà per far capire di aver bisogno di campioni. I desideri del tedesco sono noti da tempo. Vorrebbe Vinicius e Barella. E se il Liverpool è in vena di doni generosi, anche Leao. Ma la squadra inglese, pur avendo possibilità enormi di mercato, ha dei vincoli di bilancio e di Fair Play finanziario da rispettare.

Klopp spaventa Inter e Milan: occhi su Barella e Leao

Intanto in Spagna continuano a spuntare indiscrezioni che lo danno l’anno prossimo sulla panchina del Real. Pare comunque che il tedesco piaccia molto a Florentino Perez, ma molto dipende non solo dalla volontà di Klopp. Si dovrà infatti capire anche come si concluderà la stagione di Carlo Ancelotti. In ogni caso, anche se dovesse trasferirsi in Spagna, il tedesco con cambierebbe obiettivi. Continuerebbe a puntare Barella e Leao. E proprio nella prospettiva di un ingaggio da parte del Real, per l’Inter e il Milan il rischio di un assalto ai propri campioni potrebbe diventare più concreto.

A Madrid, Klopp troverebbe però Vinicius, che gli piace molto, ed è in pratica un doppione di Leao. Ma Perez ha intenzione di vendere l’attaccante ventiduenne brasiliano, che ultimamente non si trova più tanto bene in Spagna (ha più volte accusato i tifosi spagnoli di essere irrispettosi e razzisti).

Con il brasiliano via, Leao sarebbe il sostituto ideale. E, diciamolo: Klopp lo accoglierebbe volentieri nella sua squadra. Ma per portare Barella e Leao a Madrid Perez dovrebbe spendere più di 150 milioni. Pure 160. E anche per il Real Madrid questi non sono tempi per spese folli.

Per questo già si parla di possibili inserimenti di contropartite. Il Real vorrebbe per esempio stuzzicare l’Inter per Barella offrendogli Antonio Rüdiger. E in effetti, all’Inter, il calciatore tedesco, di origini sierraleonesi, sarebbe utilissimo, visto il possibile addio a zero di Skriniar a giugno. Ma per i nerazzurri Barella è incedibile. O comunque non si muoverebbe per meno di un’offerta monstre. Tradotta in euro: più di 80.

Il punto fermo del centrocampo interista

A oggi il sardo è un protagonista indiscutibile della squadra di Inzaghi. L’Inter è andata avanti senza Brozovic, ma ha faticato moltissimo senza Nicolò Barella. Dunque è lui il vero punto fermo, il calciatore più importante a centrocampo.

Lo stop è stato breve ma pesante. E per Inzaghi è stato un sollievo poter recuperare il ragazzo già nell’ultimo spezzone della gara sera contro l’Hellas. Già in quell’occasione il sardo ha dimostrato di aver smaltito il problema muscolare che, dopo la trasferta di Monza, lo aveva tenuto ai box martedì in Coppa Italia.

Ritrovare il motorino della mediana nerazzurra sarà fondamentale per la seconda parte della stagione interista. Lo sa Inzaghi e lo sanno i tifosi.