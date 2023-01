“Scelte dell’allenatore”: rinnovo Skriniar e non solo, Marotta allo scoperto

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del derby col Milan a Riad che mette in palio la Supercoppa italiana

“Tante componenti entrano in gioco stasera, dovremo affrontarla con grandi motivazioni e organizzazione di gioco. Questo è sicuramente un grande spot per il calcio italiano”. Così Beppe Marotta a ‘Sport Mediaset’ prima del derby col Milan che vale la Supercoppa.

L’Ad nerazzurro ha poi risposto in merito al rinnovo di Skriniar, spiegando che l’Inter “non ha fretta di arrivare a una conclusione, perché siamo tutti concentrati su questa gara. Lui deve stare tranquillo – aggiunge – e prendere una decisione con calma. Il nostro ottimismo è legato al fatto che siamo di fronte a un professionista serio“.

De Vrij ancora fuori, Marotta: “Scelte dell’allenatore, ma avrà le sue occasioni”

Partirà di nuovo dalla panchina Stefan de Vrij: “Cosa è successo all’olandese? Sono scelte dell’allenatore, lui è un altro ottimo professionista – ha risposto Marotta – Credo che a gioco lungo anche lui avrà la possibilità di mettersi in mostra. In un grande club ci sono co-titolari, avrà delle occasioni”.

In conclusione, sul tema scudetto, il CEO interista ha risposto così: “Credo che bisogna riconoscere il cammino che sta facendo il Napoli, non solo per i risultati ma pure per le belle prestazioni fornite. Penso che abbia tante chance di finire da vincitore, ma noi e le altre antagoniste abbiamo il dovere di crederci”.