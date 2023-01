La Juve ‘spaventa’ l’Inter: contratto da 12 milioni

Allegri e i suoi tornano ad incutere timore a tutta l’Inter. L’offerta bianconera può ora mandare a rotoli i piani dei nerazzurri. Tutte le news a riguardo

Avete mai provato ad immaginare, anche per un solo attimo, come andranno a finire le cose tra l’Inter e la situazione nella quale si trovano, ad oggi, Skriniar e de Vrij? Be, è ancora fin troppo presto per dirlo: ma nel frattempo, pur di non farsi trovare impreparati, i nerazzurri tengono a portata di mano tutte le eventuali ipotesi in vista dei prossimi mesi.

A dirla tutta infatti, è stato offerto, proprio nelle scorse settimane, un rinnovo biennale attorno ai 4 milioni di euro a Stefan de Vrij, con l’olandese che ha già preso, da qui in poi, tutto il tempo necessario per poter decidere che cosa ne sarà del suo futuro. Seppure il giocatore abbia, non a caso, dimostrato in tutti questi ultimi anni di tenere particolarmente alla causa nerazzurra – società nella quale approdò circa quattro anni e mezzo fa a parametro zero – è anche chiaro, allo stesso tempo, che al classe ’92 non dispiacerebbe minimamente ‘fiondarsi’ in una nuova ed eventuale esperienza estera…Al punto che: qualora l’ex centrale della Lazio dovesse dunque decidere di andar via a tutti gli effetti, Marotta e soci finirebbero, seriamente, per virare una volta per tutte diretti su Smalling.

Dalle parti di Roma, invece, emerge che i giallorossi gli hanno, già da tempo a dire il vero, offerto un rinnovo biennale al ribasso delle cifre attuali, dove l’ex United percepisce ad oggi 3,5 milioni…Mentre i Friedkin gliene hanno sostanzialmente offerti 5 per i prossimi due anni e il giocatore ha dunque preso tempo per poter decidere. Non è finita qui però. L’attuale pilastro difensivo della ‘Lupa’ è, anche lui, in scadenza di contratto e, ad oggi, il rinnovo è tutt’altro che semplice: motivo per cui diversi club hanno, già da mesi ormai, incominciato a farsi avanti (fra cui l’Inter in particolar modo). I nerazzurri non sono però i soli ad aver gettato un occhio di riguardo verso l’attuale numero 6 giallorosso, in quanto c’è anche la Juve che vuole, ora come ora, provare a ‘sbarazzarsi’ definitivamente della concorrenza della ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, la Juve prova a farsi avanti per Smalling: contratto da 12 milioni di euro

Così come accaduto nel corso della scorsa estate, Marotta vuole da punto e accapo provare a ripetere un’operazione in stile Mkhitaryan…Questa volta con Smalling.

La potenziale offerta che i nerazzurri potrebbero, dunque, decidere di porre sul tavolo per il giocatore – sempre nel caso in cui de Vrij vada via, attenzione – potrebbe anche essere di due anni di contratto da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più annessi bonus. Trattasi, quindi, di una cifra complessiva attorno ai 7 milioni di euro circa…Offerta che però non spaventerebbe minimamente, a malincuore purtroppo, Allegri e i suoi. La Juventus potrebbe, infatti, mettere al tappeto tutta l’Inter offrendo un biennale da 4 milioni di euro netti a stagione, circa 12 lordi insomma, usufruendo inoltre del decreto crescita. La situazione resta, al momento, del tutto in bilico. Attesi, dunque, nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo.