Barella e Vlahovic per uno scambio pazzesco: affare da urlo

Inter e Juventus trovano sempre il modo direttamente o indirettamente di incrociare i rispettivi destini. Questa volta una follia di mercato potrebbe essere in comune

Vivono stagioni non particolarmente esaltanti Inter e Juventus per ciò che concerne il campionato di Serie A. La distanza dal Napoli capolista resta importante per entrambe, con una differenza sostanziale rappresentata dai rispettivi scontri diretti con gli azzurri.

La compagine di Inzaghi è infatti l’unica squadra ad aver battuto la capolista in questa Serie A, mentre la Juventus lo scorso fine settimana ha perso 5-1 al Maradona al cospetto di Osimhen e soci. Ciò non toglie che il distacco in classifica sia per l’Inter che per i bianconeri resta imponente nel discorso scudetto. Intanto in settimana Lautaro e soci hanno giocato a Riad la Supercoppa Italiana nel derby contro il Milan, stessa città dove curiosamente nei giorni precedenti si è anche disputata la Supercoppa di Spagna stravinta dal Barcellona nei confronti dei rivali di sempre del Real Madrid. Un 3-1 senza appello quello della squadra di Xavi capace di riportare un titolo in blaugrana dopo una lunga astinenza. Fase di riflessione invece per il club di Florentino Perez che la prossima estate dovrà cambiare qualcosa per ringiovanire dove serve l’organico.

Calciomercato, Inter e Juventus in allerta sui big: l’idea di scambio con Rudiger

La finale di supercoppa contro il Barcellona ha peraltro lasciato strascichi importanti su un investimento del Real Madrid della scorsa estate. Serata da incubo infatti per Antonio Rudiger, difensore centrale tedesco ex Roma che fu accostato anche un ritorno in Serie A.

L’ex Chelsea è stato autore fin qui di una stagione molto deludente rispetto alle attese e soprattutto in relazione al rendimento mostrato in ‘Blues’ e all’altissimo ingaggio percepito. Vista la situazione in Spagna sono già numerose le voci che lo vorrebbero sulla lista dei partenti, tanto che il Real Madrid potrebbe anche impiegare il suo cartellino come moneta di scambio in qualche maxi affare. A tal proposito, secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, Rudiger potrebbe anche essere offerto a Inter e Juventus in Italia, completando il cerchio e andando ad unire, seppur indirettamente, ancora una volta le due storiche rivali.

Nello specifico il tedesco potrebbe finire sul piatto dei bianconeri per provare ad arrivare a Dusan Vlahovic, mentre in casa Inter potrebbe essere proposto nell’ambito di un eventuale affare per Nicolò Barella, da sempre stimato dalle parti di Madrid. Difficilmente le du big italiane acconsentirebbero anche in virtù dei 10-11 milioni di euro a stagione che percepisce Rudiger.