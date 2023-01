Agente Dumfries a Londra, accordo a un passo

L’esterno destro è parte attiva delle discussioni di mercato negli uffici di almeno due club londinesi di Premier League, intanto anche la sua agente Rafaela Pimenta è nella capitale inglese per affari

Dopo aver conosciuto le ragioni che hanno spinto il difensore slovacco Milan Skriniar a rifiutare la proposta di rinnovo di contratto lanciata dalla dirigenza nerazzurra nel corso delle ultime settimane, l’Inter è adesso alle prese con una serie di altre possibili partenze da approfondire a cavallo tra i prossimi giorni e i prossimi mesi.

Entro il termine ultimo della chiusura dei battenti della sessione invernale di mercato, infatti, potrebbero saltare fuori importanti novità in relazione all’operazione che porterebbe Denzel Dumfries a svestire la maglia nerazzurra per sposare il progetto tecnico di un club di Premier League. Soprattutto visto che ha incominciato questo 2023 decisamente sottotono rispetto all’inizio di stagione, quando era uno degli elementi offensivi più pericolosi della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Attualmente sul calciatore ci sono le attenzioni di Chelsea, Manchester United e Tottenham, ma questi ultimi si sarebbero defilati perché prossimi alla chiusura dell’accordo per il trasferimento dell’alternativa all’olandese, il ventitreenne spagnolo Pedro Porro di proprietà dello Sporting Lisbona. Secondo gli ultimi aggiornamenti trapelati da ‘A Bola’, gli ‘Spurs’ sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria da 45 milioni di euro per il trasferimento immediato del calciatore nelle file di Antonio Conte.

Calciomercato, il Tottenham si defila per Dumfries: assalto Chelsea

Quanto alle altre due pretendenti rimaste, il Chelsea ha da poco saputo di non poter mettere le mani sul cartellino di Malo Gusto, uno degli obiettivi principali sottoposti alle attenzioni del tecnico Graham Potter. Ci sarebbe stato un vero e proprio blocco di mercato da parte del Lione, proprietario delle sue prestazioni sportive.

Di conseguenza, è probabile che i ‘Blues’ decidano di accelerare nei prossimi giorni per una chiusura anticipata con Dumfries a fronte di una spesa di almeno 40 milioni di euro. A confermare quest’ipotesi è anche il recente spostamento dell’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, verso le sponde del Tamigi. L’ereditiera dell’impero di Raiola avrebbe infatti raggiunto la capitale inglese per affari non meglio specificati, non necessariamente legati ai dialoghi per il proprio assistito. Ma chi lo sa, potrebbe anche darsi. Lo ha rivelato il cronista di ‘Sky Sports’, Kaveh Solhekol. Di conseguenza, il Manchester United non può che attendere la mossa della diretta rivale per capire come contrattaccare nell’immediato. Diogo Dalot non offre molte garanzie e il tecnico Erik ten Hag urge di un’alternativa di spessore.