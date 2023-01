Inzaghi: “Lotta Champions ancora apertissima”. Poi l’annuncio sugli assenti

Il tecnico piacentino ha presentato la sfida di domani contro i grigiorossi. A sua volta sono poi arrivate le dichiarazioni di Ballardini. E’ ufficialmente partito il countdown verso Inter-Cremonese

A distanza di cinque giorni dal ko interno contro l’Empoli, l’Inter tornerà a mettere, nuovamente, piede in campo e lo farà direttamente contro la Cremonese del neo tecnico Davide Ballardini, apparsa fin qui totalmente ‘rivitalizzata’ in quest’ultima settimana e mezzo. A presentare il match di domani, ci ha poi pensato, in prima persona, Simone Inzaghi…Anche se non nella consueta conferenza stampa di rito.

Il tecnico dei nerazzurri è, infatti, intervenuto ai microfoni di ‘Inter Tv’: dove si è così espresso:

SULLA GARA DI DOMANI – “Fortunatamente si torna subito in campo. Sarà fondamentale dover approcciare bene, sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo quanto accaduto nell’ultimo match”.

SULL’INTER – “Segnare nel primo quarto d’ora di gara è una nostra importante caratteristica. Penso che l’approccio iniziale sia fondamentale: è una cosa che stiamo facendo e che dobbiamo continuare a fare”.

SULLA CREMONESE – “Hanno giocato buone partite in tutto il corso del campionato. Penso, in particolar modo, a quelle con: Napoli, Juventus e Milan. Hanno cambiato da poco l’allenatore ed è arrivato un tecnico con cui ho avuto a che fare da giocatore. Ballardini è molto preparato: è in grado di dare un’identità ben precisa alle proprie squadre. Sono in un buon momento di forma, hanno fatto un’ottima gara col Bologna e hanno, anche, ottenuto la qualificazione al Maradona”.

SULL’ANDAMENTO DEL CAMPIONATO – “Occorrerà avere un po’ più regolarità da parte di tutte. Il Napoli in questo momento sta facendo un campionato a parte e fatta eccezione per loro, ci sono altre cinque squadre in pochissimi punti. Bisognerà guardare alla singola partita d’ora in poi. Si, sappiamo benissimo che il calendario è fitto”.

L’ANNUNCIO SUGLI INFORTUNATI – “Ad oggi, il nostro focus è su Cremona. Per il resto, la speranza resta, chiaramente, quella di recuperare tutti i giocatori che abbiamo momentaneamente fuori in più in fretta possibile”.

Chi ha, invece, parlato in conferenza stampa è stato Davide Ballardini: dove ha sciolto, anche lui, qualche dubbio a riguardo.

Ballardini: “L’Inter ha grandissime individualità. Conterà, però, la nostra di prestazione”

Il tecnico grigiorosso ha, sostanzialmente, presentato la sfida di domani contro l’Inter, col calcio d’inizio fissato alle ore 18 allo stadio ‘Giovanni Zini’. Queste le sue dichiarazioni:

SULL’INTER – “Incontreremo una squadra: riposata, ben allenata e che ha ancora tanti obiettivi da dover raggiungere. Hanno grandissimi valori e saranno sicuramente tornati nel pieno delle forze dopo la Supercoppa e la sfida con l’Empoli, ma nonostante questo, sarà importante la nostra di prestazione”.

SULLA CREMONESE – “Per noi qualsiasi partita è di straordinaria importanza. Dovremo, però, smarcarci meglio e cercare di gestire palla nella giusta maniera. Abbiamo dei giocatori dalla buona gamba e quindi ci può stare pensare di ripartire per poi contrattaccare. E’ fondamentale che la squadra stia corta e compatta. L’atteggiamento dev’essere condiviso da tutti, altrimenti vai in difficoltà”.

SU DESSERS – “Cyriel sta sempre meglio. Nei primi giorni della settimana ha lavorato a parte, in quanto la gamba non era ancora in condizioni ottimali. Vi dico, invece, che sia ieri che oggi ha dato risposte positive. Non è ancora al 100% ma sta bene”.

SU ZANIMACCHIA E LOCOSHVILI – “Zanimacchia è un ragazzo che io conosco personalmente ed è un esempio. Si allena sempre al massimo ed è convocato per domani. Sapete anche voi quanto sia stimato e richiesto. Lochoshvili ha, invece, un fastidio all’adduttore. Si sta allenando ancora a parte e quindi non ci sarà”.