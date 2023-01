Nuovo assalto a Bastoni, emergenza Inter nelle retrovie

Il difensore centrale sarebbe l’ultimo dei tre difensori titolari a lasciare il sodalizio nerazzurro la prossima estate, ecco un altro club di Premier League pronto a muovere le proprie pedine per gambizzare l’Inter

Sin dagli albori della sua esperienza in nerazzurro, Alessandro Bastoni è uno dei calciatori su cui i vari allenatori susseguitisi in panchina hanno voluto puntare ad occhi chiusi nel corso della stagioni. I motivi sono pressoché ovvi.

È un difensore centrale prestante fisicamente, dotato di buona capacità di reazione ai pericoli difensivi, spiccata visione di gioco in fase di impostazione dal basso e anche quel pizzico di sana follia che gli permette di intrufolarsi agevolmente tra le file avversarie palla al piede. Senza mettere in conto che è abile di testa, ha il fiuto del gol e dall’altro dei suoi ventitré anni gode di ottima salute.

Indubbiamente il suo profilo rappresenta uno dei tre tasselli indispensabili di cui l’attuale tecnico Simone Inzaghi non può assolutamente fare a meno nella sua linea difensiva, anche se le sue prestazioni sono state piuttosto altalenanti in questa prima metà di campionato. Eppure, la dirigenza nerazzurra ha ampiamente dimostrato sinora che nessuno è realmente incedibile. Il caso più lampante è quello di Milan Skriniar: le speranze sulla fumata bianca per il rinnovo di contratto sono ormai nulle, con il suo futuro ormai proiettato al Paris Saint-Germain. Anche l’altro centrale, Stefan de Vrij, è agli sgoccioli della sua permanenza a Milano. Così Bastoni resterebbe l’ultimo dei tre pilastri. Il simbolo della speranza nerazzurra per la difesa del futuro. E l’Inter vorrebbe poterlo blindare proprio con quest’idea, rafforzando il legame con lui e promettendogli un aumento al momento della stipula del patto di prolungamento di contratto. Ma non è detto che ciò accada. Non prima di aver ascoltato, la prossima estate, tutte le offerte che le varie pretendenti europee sono disposte a promuovere verso gli uffici di Viale della Liberazione.

Calciomercato, Bastoni sempre in orbita Premier League

Ad oggi i club di Premier League sono quelli presenti in misura maggiore sulla lista dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta, estremamente attento alla gestione di quest’altra delicata pratica di mercato. Lo scopo è evitare passi falsi come quelli accaduti nelle ultime ore per Skriniar. Pioveranno sguardi di interesse dal Tottenham di Conte, da sempre voglioso di trattenerlo a Londra. Ma anche del Manchester City di Pep Guardiola.

Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, il tecnico spagnolo non sarebbe convinto delle prestazioni dei suoi tre difensori Laporte, Stones e Akanji. L’unico a poter conservare il posto la prossima estate sarà il portoghese Ruben Dias. Bastoni potrebbe dunque diventare un’assoluta priorità per il club inglese nel caso in cui dovessero decidere di cedere uno o più profili per rimodellare da zero la linea arretrata. La volontà è quella di ambire alla disputa di un campionato di assoluta eccellenza il prossimo anno, ben al di là di quanto fatto finora. Ci sarà da superare l’Arsenal di Arteta.