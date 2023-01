Inzaghi polemico: “Chissà quali domande”. Poi annuncio su Skriniar

Le parole del tecnico dopo la vittoria contro la Cremonese: “Il gol di Okereke poteva crearci qualche problema, invece siamo stati bravi a rimanere sul pezzo”

L’Inter non incanta, ma in casa della Cremonese ultima in classifica strappa tre punti importantissimi in ottica Champions e in proiezione derby col Milan momentaneamente sorpassato al secondo posto: “Sono molto contento della mia squadra, abbiamo fatto una grande partita – ha esordito Inzaghi al microfono di ‘Dazn’ – Il gol di Okereke poteva crearci qualche problema, invece siamo stati bravi a rimanere sul pezzo”.

Per la quattordicesima volta consecutiva l’Inter ha subito gol in trasferta: “Ci stiamo lavorando… Chissà quali domande avrei dovuto sentire se avessimo perso – aggiunge con vena polemica il tecnico nerazzurro – In ogni caso siamo l’Inter e dobbiamo evitare di subire questi gol. Da tutti ho comunque avuto grandissimi segnali. Se devo trovare una pecca, dico gli errori in rifinitura che ci hanno fatto arrivare sul due a uno a fine partita”.

La differenza l’hanno fatta ancora una volta quei due davanti, Lautaro e Dzeko: “Assolutamente sì. Stanno bene, ma stanno tornando pure Lukaku e Correa“. La prossima settimana non sarà certo banale per l’Inter: Atalanta ai quarti di Coppa Italia e infine il derby contro un Milan che vorrà vendicare il ko in Supercoppa: “Sicuramente giocheremo questo derby con l’entusiasmo visto a Riad, ma prima c’è l’Atalanta. Teniamo alla Coppa Italia e vogliamo onorarla avendola sulla maglietta. Affronteremo un avversario in salute”.

Inzaghi su Skriniar: “Non so cosa succederà”

In conclusione Inzaghi non ha dato certezze circa la permanenza di Skriniar (oggi squalificato) fino a giugno, o meglio sulla sua non cessione al PSG in questi ultimissimi giorni di calciomercato.

“Dovete chiedere a Marotta e Ausilio, già ho detto che Milan è un grandissimo professionista che si allena sempre al massimo. Poi non so cosa succederà, io mi concentro sul campo e sui giocatori a disposizione”.

Lautaro: “Abbiamo perso tanti punti. Milan? Prima la Coppa Italia”

“Dobbiamo essere pronti e andare alla guerra”, sono invece le parole del migliore in campo: Lautaro Martinez. “Questi tre punti pesano tantissimo perché venivamo da una sconfitta. Oggi un successo con fatica – ha sottolineato a Dazn’ – però da qui alla fine sarà sempre così”.

Con quelli di stasera Lautaro sale a quota 11 gol: “Vuol dire che ho dato una mano alla squadra – ha risposto – Che poi è quello che davvero mi interessa. Obiettivi? Facciamo la corsa su noi stessi, purtroppo abbiamo perso tanti punti. Adesso arriva il derby, ma prima ci sarà l’Atalanta in Coppa Italia, una competizione che poi ti porta a giocare un’altra finale come quella appena vinta”.