Inter di rimonta a Cremona: super Lautaro per il sorpasso al Milan

L’Inter torna alla vittoria in casa della Cremonese. Non una gran partita allo ‘Zini’, ma tre punti utili a ripartire dopo la bruciante sconfitta casalinga contro l’Empoli. Sorpassato il Milan al secondo posto sotto il segno di Lautaro, autore della doppietta decisiva.

La Cremonese si fa schiacciare subito, ma passa in vantaggio con un gol straordinario di Okereke. L’Inter è un po’ prevedibile però reagisce trovando a metà primo tempo la rete del pari con il suo numero dieci. Prima dell’intervallo i nerazzurri tornano a rischiare qualcosa dietro, sprecando con Dzeko un’occasione da gol. Che trovano poco dopo il quarto d’ora della ripresa: a segnare ancora Lautaro, su assist del bosniaco. L’Inter non la chiude e soffre qualcosina dietro, anche nel recupero. Alla fine, però, si porta a casa un successo importante in chiave Champions e per il morale, all’alba di una settimana che si concluderà con il derby.

CREMONESE-INTER, I GOL

11′ OKEREKE – Raccoglie palla sull’out sinistro dell’area di rigore nerazzurro; si gira e, indisturbato, con un tiro a giro piazza il pallone all’angolino dove Onana non può arrivare. Un gol simile lo ha realizzato all’andata.

21′ LAUTARO – Corner di Calhanoglu, Dzeko calcia al volo, Carnesecchi respinge in zona Lautaro che insacca.

65′ LAUTARO – Filtrante di Dzeko per Lautaro; l’argentino brucia Vazquez e col destro batte Carnesecchi.

TOP E FLOP CREMONESE-INTER

TOP

Lautaro, Dzeko

FLOP

Calhanoglu, Acerbi

PAGELLE E TABELLINO CREMONESE-INTER 1-2

Marcatori: 11′ Okereke, 21′ e 65′ Lautaro

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 7; Bianchett 6i, Chiriches 6,5, Vasquez 5,5; Sernicola 5,5, Castagnetti 6,5 (60′ Afena-Gyan 5,5), Meite 6,5, Benassi 5,5, Valeri 6; Ciofani 7 (60′ Dessers), Okereke 8. All: Ballardini

INTER (3-5-2): Onana 6,5; Darmian 6,5, Acerbi 5, Bastoni 6,5; Dumfries 6,5, Gagliardini 5,5, Calhanoglu 5 (66′ Asllani), Mkhitaryan 5,5, Dimarco 6 (66′ Gosens); Lautaro 8 (77′ Correa), Dzeko 7 (77′ Lukaku). All: Inzaghi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

Ammoniti: Acerbi, Calhanoglu