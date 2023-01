Nuovo fenomeno turco, l’Inter può tentare l’assalto

C’è un talentino turco classe 2005 che con le sue giocate ed un potenziale molto interessante ha già attirato l’attenzione di molti. Anche l’Inter ci può pensare

Marotta e soci si sono spesso distinti per la capacità di provare a cogliere le migliori occasioni in giro per il mondo in termini di calciomercato. Affari non sempre riusciti, ma che in diversi casi hanno portato anche a dei risultati.

Quando si parla di giovani generalmente si entra in un campo più complesso e minato, in grado di regalare sia gioie che enormi delusioni. In Europa al momento c’è un talentino turco che sta attirando l’attenzione di diversi top club. Il mirino è su Arda Guler, nato ad Ankara il 25 febbraio del 2005 ed accostato nelle scorse settimane anche al Napoli di un grande stratega come Cristiano Giuntoli. Il ragazzo ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed è considerato il talento più promettente del calcio turco, capace di illuminare dapprima nel campionato U19 con undici gol e dieci assist in ventisette partite, per poi fare il salto al calcio professionistico con grande naturalezza. La proprietà è quella del Fenerbahce che se lo coccola alla corte di Jorge Jesus che a più riprese ne ha parlato benissimo esaltandone doti sia tecniche che professionali.

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri potrebbero essere intriganti dal talento di Guler

Guler è un fantasista mancino dall’enorme tecnica ed imprevedibilità, capace di creare gioco per se stesso e per i compagni e con ampi margini di miglioramento su tutti i fronti. sulle spalle e tanta voglia di stupire per il 17enne turco che potrebbe intrigare anche l’Inter.

Il prezzo per il momento si dovrebbe aggirare intorno ai 5 milioni di euro, ma c’è da scommettere che con prestazioni come quelle che sta gradualmente facendo intravedere in campo, sia destinato a salire. Tre gol e due assist nella manciata di minuti concessagli da Jesus, che per la verità lo sta centellinando in questa fase di crescita. Un un video postato sul suo profilo Instagram, anche Antonio Cassano lo ha fortemente elogiato: “Arda Guler è un talento vero, fenomenale. Mancino, classe 2005 del Fenerbahce. Consiglio ai miei follower di andare a vederlo o andare ad informarsi. Quando l’ho visto giocare, un po’ di settimane fa, mi sono innamorato di questo giocatore. Ti fa impazzire, vai allo stadio per vedere quel tipo di calciatore. Fenomeno vero, infatti nell’arco di poco tempo lo andranno a prendere dalla Turchia”.

Fenomeno vero per Cassano ma anche per il Fenerbahce e per i tanti club che gradualmente potrebbero mettergli gli occhi addosso.