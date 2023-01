Allegri lo stima, dall’Inter alla Juve a costo zero

Tra le tematiche ancora aperte e da risolvere in casa Inter c’è anche il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij. A zero può finire tra Premier e Liga ma occhio ai rivali

Il capitolo rinnovi è sempre di primaria importanza in casa Inter. Il caso Skriniar ha scosso l’ambiente e si prepara a chiudersi con l’addio del difensore centrale slovacco la prossima estate a costo zero. Eppure il numero 37 non dovrebbe essere l’unico.

L’Inter potrebbe essere costretta ad affrontare una fase di rifondazione per ciò che concerne la fase difensiva. L’unico in grado di guardare oltre è Alessandro Bastoni tra i big, mentre Skriniar si prepara a salutare Milano al termine dell’attuale accordo, col PSG sempre in primissima fila. Destino simile, ma con destinazioni papabili evidentemente diverse per Stefan de Vrij, anche lui un pilastro della retroguardia degli anni passati. L’olandese, anch’egli in scadenza a giugno 2023, è in calo da qualche tempo ed ha anche subito la concorrenza dell’esperto Acerbi che ha assunto sempre più importanza per Inzaghi. L’ex laziale ha quindi perso i galloni da titolare, e alla luce anche dei 30 anni raggiunti, al netto di una proposta di rinnovo ancora in attesa di risposta, potrebbe anche non rappresentare un enorme rimpianto in relazione all’alto ingaggio e alla situazione attuale. De Vrij dal canto suo è naturalmente scontento dello scarso utilizzo, ed andrà alla ricerca di una nuova chance importante.

Calciomercato Inter, de Vrij a zero tra Premier e Spagna: ha anche la stima di Allegri

L’Inter, dal canto suo, aspetta ancora una risposta da parte di de Vrij alla proposta di rinnovo biennale sui 4 milioni di euro, cifre comunque rilevanti in relazione alla situazione del momento.

Al netto di tutto non mancano gli estimatori per il difensore olandese, che potrebbe quindi salutare l’Inter a costo zero in estate con diverse papabili destinazioni. De Vrij ha infatti sondaggi da Spagna, vedi Villarreal, e Inghilterra dove non mancano i possibili club, al netto del fatto che per ora non sembra esserci nulla di avanzato o concreto. Il ragazzo punta a un triennale e per questo Federico Pastorello potrebbe provare anche con alcune big di Premier League che potrebbero permetterselo economicamente come Manchester United e il Tottenham dell’ex Antonio Conte e di Fabio Paratici. Inoltre in Italia potrebbe tentare anche con la Juventus lì dove ha la stima di Massimiliano Allegri lo stima anche se resta difficile uno sbarco a Torino.