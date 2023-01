‘Nuovo Messi’ per l’Inter: che sfida col Milan

Ancora una volta un ‘nuovo Messi’ all’orizzonte. Da Barcellona l’ultimo baby fenomeno accostato al nome della pulce e al calcio italiano

Lionel Messi ha scritto pagine enormi della storia del calcio mondiale, in particolare con la maglia del Barcellona che ha vestito per quasi tutta una vita prima di andare al PSG. Collezionista di successi di squadra ma anche personali, con record su record battuti negli ultimi 15 anni.

Il Mondiale arrivato lo scorso dicembre nella finalissima contro la Francia ha rappresentato la ciliegina sulla torta di una carriera a cui non manca praticamente nulla e che attende ancora di scrivere il proprio finale che al momento non ha una data ben collocata nel tempo. Intanto i tifosi del Paris se lo godranno fin quando possibile in attesa che la ‘Pulce’ argentina sveli quali saranno le sue prossime mosse di carriera. Nel corso degli anni ha ispirato generazioni di futuri calciatori, e non sono mancati mai i paragoni con giovani talenti di presunta bravura che poi non sono mai riusciti ad avvicinarsi al livello proposto da Messi. In particolare in quel di Barcellona il paragone scatta spontaneo quando un giovane attaccante rapido, con capacità di dribbling e di piede mancino si affaccia alla scena. È il caso anche del classe 2004 Ilias Akhomach, cresciuto nella Masia e che inizia a far parlare già di se per talento, capacità, potenziale e quel parallelo con Messi che fa sempre discutere.

Calciomercato, il ‘nuovo Messi’ piace in Italia: oltre al Milan anche l’Inter

Akhomach dalle parti della Catalogna ricorda per assonanza di caratteristiche lo stesso Messi: mancino, forte tecnicamente, ala destra, con dribbling nel sangue ed un fisico non proprio imponente.

Stavolta si tratta però di uno spagnolo di origini marocchine che stando a quanto riportato in Spagna sarebbe finito nel mirino del Milan in Serie A. Il contratto di Akhomach è in scadenza il prossimo giugno e l’obiettivo sarebbe quello di provare ad ingaggiarlo a costo zero, andando a piazzare così un potenziale colpo. A giocare un ruolo potrebbe essere la situazione complessa, anche dal punto di vista economico, che il Barça vive da qualche anno. Oltre al Milan però non va escluso un interessamento anche da parte dell’Inter, che il vero Messi lo ha spesso sognato senza poi realmente potersi avvicinare. I nerazzurri, attenti anche al mercato dei giovani, a maggior ragione a zero, potrebbero osservare la situazione intorno a Ilias Akhomach.