Skriniar subito a Parigi, avanza Demiral: la situazione

Lo slovacco spinge per approdare a Parigi già a gennaio. L’Inter va a caccia del suo sostituto, dove piace moltissimo Demiral. Ecco cosa serve per portare il turco a Milano

Ore calde, se non addirittura bollenti, quelle che si stanno vivendo, al momento, dalle parti di quel di ‘Viale della Liberazione’. Continua, infatti, a tenere banco in casa Inter la situazione Skriniar: col difensore slovacco che vuole raggiungere, immediatamente, la destinazione Parigi.

Come già risaputo, infatti, il classe ’95 ha, da qualche giorno, firmato un pre-contratto assieme al Psg, valido dal prossimo luglio in poi. Sostanzialmente, però, pur di non finire al centro di cori pochi gradevoli da parte del ‘Meazza’, lo stesso Skriniar – come appena preannunciato, tra l’altro – intende dire addio all’Inter già in quest’ultimo giorno e mezzo di mercato. A dirla tutta, inoltre, l’oramai ex capitano nerazzurro è, addirittura, disposto a rinunciare ad una percentuale del bonus che gli spetterebbe, in precedenza, alla firma assieme ai parigini…Questo proprio perché intende salutare, a tutti gli effetti, Milano già in questa sessione di calciomercato.

D’altra parte, poi, l’Inter sta valutando, con assoluta fermezza, qualsiasi altro possibile scenario. Diversi gli osservati speciali su cui Marotta e Ausilio hanno, per l’appunto, già posto tutta la loro attenzione. Su tutti però – incluso Erlic del Sassuolo, giocatore a cui i nerazzurri stanno pensando, ma in maniera molto timida – la pista più concreta resta, al momento, quella che riconduce a Merih Demiral.

Calciomercato Inter, i nerazzurri vogliono Demiral come erede di Skriniar: cosa serve per convincere l’Atalanta

Con un Milan Skriniar che viaggia, ormai, sempre più in direzione Parigi per gennaio, l’Inter continua ad interrogarsi, tutt’ora, sul suo potenziale successore. In tal senso, occhio a Merih Demiral dell’Atalanta.

Il centrale turco aveva già da tempo, a dire il vero, attirato l’attenzione degli scout nerazzurri. Assieme a lui era, non a caso, finito nel mirino anche Giorgio Scalvini, quest’ultimo, più verosimilmente, in ottica di giugno. Tornando al turco, però, ciò che resta, unicamente, da fare: è convincere la società bergamasca. Nel mentre l’Inter attende, infatti, al tempo stesso l’ultima offerta da parte dei parigini per Skriniar – la quale dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro più bonus pur di chiudere la seguente operazione – gli stessi nerazzurri sperano di convincere, definitivamente, l’Atalanta grazie alla via del prestito con diritto (e non obbligo). A quel punto, poi, occorrerebbe, infine, il via libera, anche, da parte di Gasperini a lasciar partire il difensore…Visto che, ora come ora, Merih Demiral non appartiene al suo undici iniziale.

Sempre in merito all’Atalanta, poi, sapete chi altro non ci sarà, con assoluta certezza, nel match di domani contro i bergamaschi? Proprio lui: Marcelo Brozovic.

Niente Inter-Atalanta per Brozovic: il croato salta i quarti di Coppa Italia

Marcelo Brozovic non scende in campo assieme all’Inter da quell’ultimo match di campionato prima della sosta per i Mondiali: dove il caso volle che entrasse, proprio, contro la formazione guidata da Gian Piero Gasperini.

A differenza di quanto accaduto in quel 13 novembre, però, il centrocampista croato non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida secca, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Lo stesso Brozovic ha, infatti, lasciato Appiano in anticipo: motivo per il quale non figurerà tra i convocati che, domani, saranno agli ordini del tecnico piacentino. L’obiettivo resta, dunque, quello di provare a rientrare in vista del derby di campionato di domenica sera contro il Milan, in programma alle ore 20:45 al ‘Meazza’.