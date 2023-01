Tornano e vanno via subito: doppia cessione UFFICIALE

Due attaccanti giovani tornano all’Inter e ripartono subito: nell’ultimo giorno di mercato vengono ufficializzati i trasferimenti in prestito delle due promesse non ancora sbocciate

Tutto parte dal Genoa che ha fortemente voluto Eddie Salcedo. Il club rossoblù ha infatti raggiunto un accordo con l’Inter per un prestito con diritto di riscatto per riportare in Liguria il giocatore classe 2001. Per far lasciare a Salcedo il Bari in anticipo, l’Inter ha dovuto ripagare i pugliesi con un sostituto.

Dunque il 31 gennaio 2023, dopo 15 presenze e 2 goal con i galletti, Salcedo lascia il Bari. Risolto il prestito con la squadra pugliese, l’Inter ha girato subito l’attaccante al Genoa, sempre in Serie B. E contestualmente ha girato al Bari un altro attaccante: Sebastiano Esposito, dopo i deludenti mesi in Belgio nell’Anderlecht.

I due attaccanti tornano all’Inter ma solo per poche ore: Salcedo è già stato presentato a Genova ed è pronto a rivestire la maglia rossoblù dopo cinque anni. Anche Esposito è già arrivata a Bari e ha firmato con la nuova società. L’Inter si aspetta che entrambi facciano molto di più di quello che hanno dimostrato finora in stagione.

Due attaccanti molto diversi, Salcedo ed Esposito, ma con alcune affinità tattiche. Entrambi sono infatti giocatori duttili, capaci più ruoli in zona offensiva. Eddie privilegia la posizione di punta centrale, mentre Sebastiano gioca meglio da seconda punta. Il primo si distingue per qualità atletiche e dinamismo. Il secondo appare più tecnico ma anche meno ordinato e continuo.

L’avvicendamento tra i due giovani attaccanti di proprietà dell’Inter non cambia sostanzialmente nulla alla società nerazzurra. Si tratta soltanto di cercare di rilanciare profili che non hanno reso al meglio nelle destinazioni originali.

Salcedo ha giocato bene al Bari solo un paio di partite, ma quando ha deciso di farsi valere si è distinto con goal di pregio e grandi giocate. In Belgio, Esposito è rimasto fermo a lungo in panchina, dopo essere partito bene, di nuovo bloccato da problemi comportamentali, come già era accaduto in Svizzera.

Fra i due, l’Inter punta soprattutto su Esposito, che fino a un paio di anni fa veniva indicato come uno dei giovani più promettenti della sua generazione. Sebastiano è un anno più giovane rispetto a Salcedo, ma ha già cambiato moltissime squadra e raggiunto alcuni traguardi importanti. Nella stagione 2018-2019, ha esordito in Europa League all’età di sedici anni diventando così il più giovane debuttante dell’Inter in una competizione europea. L’anno successivo ha fatto anche il suo debutto in Champions League e in Serie A (dove ha segnato su rigore alla prima da titolare con il rigore cedutogli da Lukaku).

Esposito ha anche già esperienza in Serie B, categoria in cui ha militato nella stagione 2020-2021 giocando prima con la SPAL e poi con il Venezia. In tutto, quell’anno giocò 29 volte e segnò tre reti. Poi, l’anno dopo, partì per l’esperienza nella massima serie svizzera col Basilea. Qui collezionò 34 presente e 7 goal. All’Anderlecht, invece, ha giocato 14 volte, partendo spesso dalla panchina, e messo a segno un solo goal.

La squadra pugliese ha annunciato con soddisfazione l’ingaggio in prestito dell’attaccante di Castellammare di Stabia, e in città c’è parecchio entusiasmo. Ecco il comunicato stampa rilasciato dalla società: “SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante classe ’02 Sebastiano Esposito. Sarà da subito a disposizione di mister Mignani.”

Riguardo a Eddie Salcedo, il club ligure lo ha annunciato sui suoi canali ufficiali con questo messaggio: “L’attaccante arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ha esordito in A con la maglia del Genoa dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Club. In seguito ha vestito maglie di Inter, Verona, Spezia e Bari“.

