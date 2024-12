Il nuovo Mahrez sbarca a Milano: duello Inter-Milan, prezzo scandaloso

L’Inter ha messo gli occhi sul nuovo Mahrez in tema di calciomercato. È pronto a scatenarsi il duello con il Milan per un giovane talento

Mahrez è un calciatore che ha segnato l’ultimo decennio in Europa con grandi giocate e successi. La sua fantasia e soprattutto la capacità di saltare puntualmente l’uomo con la palla attaccata al mancino sono state decisive sia per il Leicester, sia con il Manchester City agli ordini di Pep Guardiola.

Trovare un talento che potrebbe imitare le sue gesta è l’obiettivo un po’ di tutti, ma sono davvero pochi i calciatori che possono ricordare le sue abilità nello stretto e la capacità di incidere sulle partite. Inter e Milan potrebbero averne trovato uno di questi, una gemma rara su cui puntare per il futuro.

Negli scorsi giorni, infatti, è emerso un interesse da parte dei rossoneri per Anis Hadj, esterno offensivo del Feyenoord. Nato in Francia, ma di origini algerine, ha solo 22 anni e ha scelto la Nazionale algerina, con cui sta già cercando di imporsi. Anche in Olanda, però, il suo percorso sta andando avanti al meglio e questa per lui sembra la stagione della consacrazione.

Non solo Milan per Hadj: occhio anche all’Inter per il nuovo Mahrez

I numeri di questo mancino purissimo, che ama giocare sulla fascia destra e rientrare sul piede preferito, parlano per lui. In campionato, anche se non è ancora titolare fisso, è a quota 11 presenze e tre gol. Ha fatto decisamente meglio in Champions League dove il suo contributo sta diventando fondamentale per la squadra dei Paesi Bassi.

In cinque partite giocate, ha realizzato tre gol e un assist. Le sue potenzialità sono immense, ma è evidente anche la capacità di incidere a gara in corso, che potrebbe essere molto utile all’Inter. L’idea di Inzaghi potrebbe essere strutturarlo come seconda punta con capacità di giocare tra le linee e lì nei secondi tempi potrebbe essere una spinta nel fianco costante per gli avversari.

Marotta e Ausilio stanno valutando il suo acquisto, anche perché i prezzi sono ancora decisamente bassi e destinati a salire nelle prossime settimane. Ora potrebbe arrivare per poco meno di 10 milioni di euro e con un ingaggio da alternativa. Sono i colpi che piacciono a Oaktree, che quindi potrebbe avallare la trattativa per il talento del Feyenoord. E con buona pace del Milan.