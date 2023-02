Via dopo undici anni, ‘scarto’ Juve come sostituto

Un ex juventino può approdare a giugno alla corte di Inzaghi. Ausilio e Marotta sono già al lavoro. Tutto quello che c’è da saperne a riguardo

Nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia chiusa proprio nella giornata di ieri, l’Inter, così come tante altre società calcistiche, non vuole minimamente perdere tempo: anzi, prova già a portarsi avanti in vista di giugno.

A tal proposito infatti, nel mentre Inzaghi ed il suo staff tecnico si trovano impegnati a dover dare le giuste direttive sul campo, ci sono, allo stesso tempo, Marotta e Ausilio che, pur di non farsi trovare impreparati in vista della prossima estate, intendono incominciare a monitorare tutta una serie di potenziali osservati speciali. Si guarda non soltanto all’attacco e alla difesa – dove continuano a tenere banco tutta una serie di situazioni – ma anche alla porta.

Quanto ai primi due reparti appena sopracitati, l’Inter sarà, non a caso, chiamata ad attuare una vera e propria rivoluzione in vista di giugno. Questo perché, ad oggi, i giocatori in scadenza di contratto sono più di otto. Oltre ai già noti Skriniar – proprio colui che si accaserà a zero al Psg a giugno – de Vrij e Dzeko – e chi più ne ha più ne metta – c’è n’è anche un altro in particolare: vale a dire l’attuale capitano nerazzurro Samir Handanovic.

Così come il resto di alcuni suoi compagni, anche l’estremo difensore sloveno è in scadenza di contratto. A dirla tutta infatti, il classe ’84 – al fianco dei nerazzurri dall’ormai lontano 2012 – non estenderà la durata del proprio contratto assieme all’Inter ed è proprio per questo motivo che si fa sempre più concreta l’esigenza di avere pronto un vice Onana. Diversi gli osservati speciali finiti sul taccuino della dirigenza della ‘Beneamata’, dove, oltre al solito Bayindir, in scadenza a giugno col Fenerbahce, trova spazio, in particolar modo, anche l’ex juventino Neto (passato, tra l’altro, dalle file di Barcellona e Valencia).

Calciomercato Inter, prende quota l’affare Neto: può approdare a zero a giugno

Accasatosi al Bournemouth nel corso della scorsa estate, l’estremo difensore Neto ha da lì in poi collezionato 10 buone presenze in Premier League, dopo che, a causa del suo recente infortunio, patito proprio negli scorsi mesi, era stato costretto a restare ai box per qualche mese.

A distanza di un po’ di tempo, però, il classe ’89 è, ora come ora, tornato a difendere i pali della porta dei ‘Cherries’ e lo farà sicuramente sino al prossimo giugno: visto che è in scadenza di contratto. A dirla tutta, infatti, l’Inter lo tiene attentamente sott’osservazione in vista della prossima estate, in quanto, gli stessi nerazzurri lo reputano, ad oggi, uno dei potenziali candidati a poter ricoprire il ruolo del futuro vice Onana. Qual è la novità di quest’eventuale ed ipotetico affare? Sicuramente il fatto che i rapporti tra il suo entourage e l’intera dirigenza nerazzurra erano – e restano, tra l’altro – pressoché ottimi: motivo per cui lo stesso portiere brasiliano potrebbe essere proposto all’Inter, tramite l’aiuto dei suoi agenti chiaramente, nel corso della prossima sessione di calciomercato.