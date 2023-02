Ribaltone Skriniar, UFFICIALE: “Lo abbiamo incontrato”

Ecco le parole del comunicato ufficiale diramato dai membri della Curva Nord a seguito del dialogo con Milan Skriniar, ormai destinato a lasciare il sodalizio nerazzurro la prossima estate

La notizia dell’addio di Milan Skriniar il prossimo giugno è stato un grosso macigno da digerire per l’intero movimento calcistico nerazzurro. Probabilmente perché nessuno si sarebbe aspettato un epilogo così, dopo che la dirigenza aveva lasciato intendere che i dialoghi con l’entourage del calciatore erano stati produttivi nonostante la lunga attesa. Fiducia mal riposta, dunque, per una cattiva gestione dell’operazione.

Ora il centrale, dopo esser stato espulso in campionato e aver saltato per scelta tecnica l’impegno di Coppa Italia contro l’Atalanta, potrebbe tornare in campo in occasione del derby di sabato contro il Milan per assenza di Denzel Dumfries, il quale lascerà il posto al collega di reparto Matteo Darmian che aveva sostituito in precedenza proprio lo slovacco. A tal proposito, la Curva Nord ha tenuto ad incontrare il giocatore per un dialogo costruttivo che ha portato i suoi membri alla definizione di un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social.

La Nord invita al rispetto della persona, Skriniar è dell’Inter

“Nessun rancore“, si legge all’apertura del testo. “La Nord ha incontrato Milan e dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione sulla sua scelta di lasciare l’Inter“, continua. Parole di una certa rilevanza, considerato che il gruppo di ultrà è il più influente del Meazza.

L’invito è poi esteso anche al resto della tifoseria, a grandi e piccini: “In occasione del derby verrà pubblicato un articolo all’interno del quale verranno rese note queste motivazioni. Desideriamo che tutti i tifosi rispettino il giocatore che, al di là delle scelte professionali, resta pur sempre parte dell’organico di una squadra che deve ottenere il massimo risultato possibile. L’Inter viene prima di tutto, sempre“, conclude il comunicato.