Adios Inter, il presidente ufficializza l’accordo

Il presidente dei ‘Blancos’ ha preso la propria decisione sul futuro del giovane terzino spagnolo, ex canterano a Madrid prima della cessione due anni fa. L’Inter dovrà fare fagotto e cercare altrove

Dopo aver chiuso l’affare per il giovanissimo Endrik dal Palmeiras, il Real Madrid ha tentato di definire la propria posizione sul mercato nel corso della sessione invernale senza piazzare colpi di rilievo.

Stando alle ultime dichiarazioni di Carlo Ancelotti, il giovane centrocampista francese Camavinga resta uno degli intoccabili della sua rosa anche a dispetto di qualche presenza in meno in campionato, perché rappresenta il futuro del club. Soprattutto adesso che dovranno essere messe in discussione i destini di Modric e Kroos, due giganti del calcio internazionale. Anche Asensio nutre qualche dubbio sulla sua permanenza con la maglia dei ‘Blancos’, nonostante abbia tutte le intenzioni di voler rinnovare il proprio contratto per almeno un altro paio di stagioni. Tutto dipenderà dalle volontà della presidenza in mano a Florentino Perez, da sempre molto attento agli affari di mercato del club madrileno in prima persona al pari del resto della direzione sportiva alle sue dipendenze. Quest’ultimo, proprio nelle ultime ore, avrebbe anche aperto in via ufficiosa alla definizione dell’operazione per il giovane terzino Fran Garcia a partire dalla prossima stagione. Ad aver reso nota la notizia è il presidente del club proprietario del cartellino del calciatore, Raul Martin Presa.

Calciomercato, sfuma il sogno Garcia per l’Inter

Garcia, classe 2003, continuerà a giocare per il Rayo Vallecano fino a giugno quando passerà a titolo definitivo al Real Madrid dopo un paio di anni di gavetta altrove. Va ricordato, infatti, che è stato canterano della squadra di Perez per tutta la trafila dello sviluppo giovanile.

Nelle ultime settimane era stato indiziato a prendere il posto di Robin Gosens in partenza la prossima estate verso la Bundesliga, accanto ad altre soluzioni come Grimaldo, Alex Sandro, Emerson Royal e Singo. La voglia di restare in Spagna era tuttavia troppo forte per sposare il progetto di una pretendente estera come l’Inter, motivo per cui la stessa dirigenza nerazzurra si è limitata ad osservare le sue gesta senza muovere pedine concrete nei suoi confronti.