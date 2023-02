Rescissione e addio all’Inter: Marotta spiega i motivi

Il retroscena svelato dall’amministratore delegato nerazzurro a proposito di due vecchie operazioni in uscita fronteggiate la scorsa estate per due diverse motivazioni, nulla è dipeso da Inzaghi

L’Inter ha concluso la sessione invernale di calciomercato senza colpi di rilievo, né in entrata né in uscita. L’unica variazione in rosa è stata rappresentata dal rientro immediato di Sebastiano Esposito dal prestito all’Anderlecht per sposare subito dopo il progetto tecnico del Bari in Serie B, mentre la situazione legata al trasferimento di Milan Skriniar al PSG è stata bloccata con l’idea di far decorrere il contratto del centrale slovacco sino alla sua naturale scadenza di fine giugno.

Intervistato brevemente da ‘La Tercera‘ ai margini dell’appuntamento di fine mercato, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha rivelato alcuni retroscena legati a due vecchie operazioni che hanno tenuto occupati gli uomini della dirigenza nerazzurra la scorsa estate. È il caso dei due cileni Alexis Sanchez, oggi protagonista con la maglia dell’Olympique Marsiglia e Arturo Vidal, rientrato in Sudamerica per vestire la tinta rossonera del Flamengo. Il primo, secondo l’ex Juventus, avrebbe deciso di dire addio all’Inter per motivi prettamente economici. Il tentativo di rinnovo di contratto da parte dell’Inter rispecchiava la politica d’abbassamento del monte ingaggi, ma non faceva al caso del fantasista. Quanto al secondo, invece, s’è trattato esclusivamente di una questione anagrafica. Il profilo del centrocampista sforava i limiti d’età imposti dalla dirigenza sul ringiovanimento dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi. A quest’ultimo, dunque, non vanno assegnate alcune responsabilità di carattere tecnico sulla decisione di lasciar partire i due connazionali.

Marotta definisce la politica di mercato, Inzaghi recupera due elementi in rosa

“La nostra politica prevede l’inserimento di calciatori giovani, come nel caso di Kristjan Asllani che è un 2002“, ha quindi concluso Marotta nell’intervento. Verosimilmente è probabile che l’Inter possa investire ulteriori risorse economiche – ricavate dalle cessioni di uno o più calciatori di spessore la prossima estate – per tutelare lo sviluppo dei talenti prelevati non soltanto dalla formazione Primavera di Cristian Chivu ma anche dall’estero. Sulla lista dell’amministratore delegato e del fidato collega Piero Ausilio, infatti, ci sarebbero alcuni nomi di provenienza sudamericana, pista sempre gradita all’ambiente di Viale della Liberazione.

Intanto, in vista del prossimo derby di sabato contro il Milan, lo staff di Inzaghi ha tenuto sotto osservazione le condizioni fisiche di Samir Handanovic e Marcelo Brozović. Quel che si evince dai report quotidiani è una buona dose di fiducia per il rientro in campo. I due sono stati regolarmente convocati dal tecnico e figureranno in panchina, nella speranza di poterli presto vedere nuovamente all’opera anche dal primo minuto. Soprattutto considerando che il mediano non ha perso la propria influenza, contrariamente al portiere scalzato da André Onana qualche mese fa.