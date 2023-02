Colpo a sorpresa dell’Inter, il presidente conferma tutto

Cose turche… L’Inter sta progettando un colpo a sorpresa, almeno secondo quanto rivelato dal presidente di un club della terza serie anatolica. Ecco cosa sta succedendo

La dirigenza interista sarebbe interessata a un 2006. Tale Tughan Yildiz, centrocampista che gioca nel Bursaspor, squadra di terza divisione turca.

L’inattesa rivelazione è arrivata dallo stesso presidente del club, Omer Furkan Banaz. Valore stimato del calciatore 25.000 euro. Ma secondo Banaz il prezzo potrebbe alzarsi per via di un asta in cui oltre all’Inter potrebbe essere coinvolta la Roma. “Abbiamo ricevuto lettere di interesse per il nostro giocatore Tughan Yildiz, classe 2006“, ha dichiarato Banaz, “Due offerte provenienti da Roma e Inter, ovvero due delle squadre più importanti del calcio mondiale. Questo deve farci capire l’importanza del nostro settore giovanile“.

Ma chi è Yildiz? Il ragazzo nasce trequartista ma gioca spesso come centrocampista puro e ha un contratto in scadenza nel 2025. Finora ha giocato una manciata di partite nella terza divisione turca con il Bursaspor, distinguendosi per tecnica e facilità di assist.

Che l’Inter faccia sempre attenzione ai giovani promettenti in giro per il mondo non è una novità. E fa anche pensare il fatto che oltre ai nerazzurri si siano mossi anche i giallorossi. In ogni caso, non si sa ancora molto sul possibile colpo a sorpresa dell’Inter. Oltre alle parole del presidente turco non ci sono altre informazioni disponibili sull’affare.

Un colpo a sorpresa dalla Turchia per l’Inter

Secondo gli addetti ai lavori, il ragazzo ha molta classe e potrebbe quindi rivelarsi un colpo importante per la Primavera dell’Inter. Unico dubbio, la tenuta fisica. Pare che Tughan sia un po’ fragile e che debba ancora crescere a livello muscolare. Dopotutto a un giovanissimo che bazzica i campetti delle serie minori turche non si può chiedere la completezza, altrimenti non sarebbe lì.

L’affare potrebbe essere sviluppato a luglio, a costi contenuti. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo. Non è detto infatti che se la senta di lasciare il Paese, anche perché in Turchia la notizia rilasciata dal presidente Banaz ha fatto il giro dei media nazionali e allertato anche i club della Super Lig, come il Fenerbahce e l’Istanbul Basaksehir.

L’Inter ha bisogno di rifondare il settore giovanile, dove quest’anno la squadra allenata da Chivu sta faticando molto. Il programma di smantellare l’undici che ha vinto lo Scudetto l’anno scorso per far crescere i giovani in prestito e far entrare in campo ragazzi più giovani non sta pagando. Per questo c’è bisogno di nuovi profili.

Settore giovanile: crisi da risolvere

L’ultimo capitolo negativo a livello sportivo concerne la sconfitta in Supercoppa, partita in cui si è anche infortunato il giovane Jan Żuberek. Dopo l’infortunio nella finale di Supercoppa Primavera contro la Fiorentina, gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il giocatore, ha comunicato la società, verrà sottoposto a trattamento chirurgico nelle prossime settimane.

Intanto l’Inter ha ceduto al Monza uno dei giocatori più promettenti della squadra: il terzino sinistro Nicolò Perin. In estate è uscito a titolo definitivo l’attaccante estone Oliver Jürgens, che ora gioca per il Torino Primavera. E non c’è poi bisogno di tornare sui casi concernenti Wilfried Gnonto e Cesare Casadei.

Negli ultimi anni l’Inter ha dimostrato di non poter seguire a dovere la crescita dei suoi giovani talenti. In questo modo sono andati via Zaniolo, Pinamonti e Kouamé, che oggi hanno tutti valutazioni di decine di milioni di euro. Un altro rimpianto è rappresentato dal croato Marko Livaja, che oggi ha ventinove anni, ma che è stato un membro importante della Primavera nerazzurra. E presto l’Inter potrebbe pentirsi anche di aver ceduto troppo in fretta Jens Odgaard, a quota sei reti con l’AZ Alkmaar.