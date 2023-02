Gundogan gratis all’Inter, ribaltone improvviso

Cosa farà Ilkay Gundogan? Accostato anche di recente a varie big di Serie A, Inter inclusa, il tedesco non sembra così convinto di lasciare la sua attuale società

Dall’Inghilterra scrivono che Gundogan sia pronto a trattare un rinnovo annuale con il Manchester City. Dopo tante voci, il centrocampista tedesco, quindi, potrebbe deludere le aspettative dei tifosi italiani, che già se lo figuravano in Seria A.

Non ci sono notizie precise su una trattativa fra Gundogan e l’Inter, ma di certo i dirigenti nerazzurri qualche pensierino ce lo avranno fatto. Avrebbe fatto comodo prendere a zero un centrocampista di grande esperienza internazionale, bravo a far tutto, dall’attaccare al difendere, e soprattutto riconosciuto da chiunque come un esemplare professionista.

Anni fa Jürgen Klopp, che fu allenatore di Gundogan al Borussia Dortmund, descrisse il tedesco come un “centrocampista intelligente e completo, dai molteplici punti di forza“. E lo sanno anche al City che Ilkay non è un calciatore da farsi scappare a cuor leggero. Ecco perché si sta facendo il possibile per arrivare a un rinnovo. Nonostante le tante voci di mercato e di possibili accordi a zero con questa o quella squadra, alla fine il tedesco potrebbe restare al Manchester City.

Secondo quanto riportato dal The Athletic, il forte centrocampista classe 1990 è disposto a tagliarsi l’ingaggio per giocare ancora nella squadra allenata da Guardiola. E al City nessuno vuole perderlo per divergenze economiche.

Gundogan: addio all’Inter

Nato calcisticamente nelle giovanili del VfL Bochum, il centrocampista è esploso in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund, con cui nel 2003 è arriva in finale di Champions League. Dopo aver giocato 157 partite e segnato 15 goal per il club, Gundogan ha firmato per il Manchester City per circa 25 milioni di euro. E lì ha stravinto: con i Citizen ha all’attivo quattro primi posti in Premier, quattro EFL Cup e una FA Cup. nell’estate del 2016.

Il tedesco è anche un titolarissimo della sua nazionale. Ha partecipato a Euro 2012, alla Coppa del Mondo 2018, poi a Euro 2020 e infine al mondiale del 2022. Abile nei passaggi filtranti, negli assist e negli scatti, con il tempo il tedesco di origini turche si è scoperto un vero e proprio jolly, capace in ruoli difensivi ed esterni.

Il suo punto forte è sempre stato la visione di gioco. Ma è un campione anche per il ritmo di lavoro, lo spirito di sacrificio, le capacità tecniche e la versatilità. Per l’Inter sarebbe stato un problema soprattutto l’ingaggio: il trentatreenne prende 7 milioni di euro a stagione. Ma in Italia, la spesa sarebbe stata agevolata dal Decreto Crescita.

Fra Spagna e Italia la spunta l’Inghilterra

Nei giorni scorsi si è parlato fin troppo del futuro di Ilkay Gundogan E ora il rebus sta per essere risolta. In Italia, si parlava di un possibile interessamento da parte di Roma, Juve, Inter e Milan. I rumors dalla Spagna, invece, hanno spesso riferito di un accordo già definito tra il Barcellona e il tedesco. Ora però sembra che cui contratto con il City, in scadenza il prossimo giugno, sarà rinnovato.

Così Serie A e spagnoli resteranno a bocca asciutta. Per via della scadenza a giugno, il capitano tedesco del City è stato infatti spesso collegato al trasferimento di Bosman al Barcellona. Ma quest’estate potrebbe rivelare molte soprese per Xavi.

Gundogan farà di tutto restare al City, di cui si sente una bandiera. Le trattative contrattuali sono ora in corso. A mercato chiuso, il contratto del centrocampista è ora una priorità. E c’è l’impressione che entrambe le parti raggiungeranno presto un accordo.