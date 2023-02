Inter e Milan gelate: trovato l’accordo

Inter e Milan sono accomunate oltre che dalla storica rivalità e dagli obiettivi in campo, anche da alcune strade di mercato. Stavolta è una doppia delusione

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto il prossimo giugno è già iniziato e si appresta ad entrare nel vivo. Tantissime le occasioni papabili da provare a perseguire mentre i rispettivi club di appartenenza vanno a caccia di rinnovi.

L’Inter lo ha appreso di recente sulla propria pelle con la vicenda Skriniar, finita con l’addio a costo zero dello slovacco la prossima estate in direzione Paris Saint Germain. Il club meneghino ha però spesso anche approfittato di tale situazione contrattuale come nel caso di Hakan Calhanoglu prelevato gratis dal Milan nell’estate 2021 con ottimi risultati. Anche nell’attuale listone di giocatori in scadenza a giugno 2023 sono diversi i nomi di spicco che possono accendere il mercato internazionale. Da Thuram a Tielemans passando per Rabiot, Firmino, Gundogan, Asensio e lo stesso Skriniar. I profili sono davvero tantissimi ma alcuni di questi si preparano già ad accasarsi anticipando i tempi della propria decisione. Tra questi Houssem Aouar, centrocampista francese del Lione che al termine dell’attuale annata lascerà dopo una lunghissima militanza l’OL per una nuova destinazione.

Calciomercato, accordo per Aouar: futuro definito, niente Inter o Milan

Aouar, nato e cresciuto calcisticamente a Lione, ha fatto tutta la trafila fino a divenire un big della prima squadra. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno ed è ormai indirizzato a cambiare aria. A tal proposito era stato accostato anche a Inter e Milan in Italia.

Le rivali meneghine avevano quindi osservato lo sviluppo della vicenda legata al calciatore transalpino che però andrà altrove. Come evidenziato da ‘Goal.com’ il Real Betis ha infatti raggiunto un accordo di massima con Houssem Aouar che dunque si trasferirà in Spagna a parametro zero al termine dell’attuale stagione, dopo un lungo tira e molla che durava da un po’ di tempo. Il nativo di Lione era stato lungamente accostato agli iberici che quindi si preparano ad accoglierlo tra le proprie fila, quelle di una squadra intrigante ed ambiziosa, reduce da un paio di campionati di buon livello con annessi piazzamenti europei. Il Betis anche in questa stagione sta provando strenuamente a lottare per un posto in Champions League. La corsa è ancora lunga e difficile, mentre la società si muove già per tempo sul mercato con Aouar, che in Spagna piaceva pure al Siviglia.