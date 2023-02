Via per 30 milioni: l’Inter (ri)pesca in Turchia

A fronte di una grossa cessione in plusvalenza il club nerazzurro potrebbe fiondarsi sul giovane profilo in ascesa di proprietà del Fenerbahce, almeno due le alternative sul mercato italiano

L’involuzione di Samir Handanovic nel corso delle prime partite di campionato ha pesato come un macigno sulla resa complessiva della squadra nerazzurra. Tanto da costringere Simone Inzaghi ad impiegare André Onana con sempre maggiore frequenza, bruciando le tappe su quella che sarebbe stata – a dire del tecnico piacentino – una “equa competizione” tra i due portieri dell’Inter.

Oggi Onana rappresenta l’unica valida opzione su cui il club nerazzurro può contare da qui al resto della stagione, sia perché è quello che in rosa dona le maggiori certezze da un punto di vista prestazionale, sia perché il capitano sloveno è reduce da un infortunio che alla sua età lo costringe ad una lenta e faticosa ripresa prima di poter anche solo pensare di tornare alla condizione precedente. Senza nulla togliere al terzo portiere Cordaz, l’Inter è dunque a corto di valide alternative tra i pali. E non si può neppure escludere che lo stesso portiere camerunese, strappato dalla sua Nazionale nel corso del Campionato del Mondo in Qatar per motivi comportamentali dal tecnico Rigobert Song, possa finire nel vortice del mercato la prossima estate.

Calciomercato, via Onana e dentro Bayindir: non è l’unica opzione

Onana ha diversi estimatori che provengono da diverse parti d’Europa. Addirittura il Barcellona, club sotto il cui stendardo è cresciuto calcisticamente, lo avrebbe inserito nella scoppiettante lista degli obiettivi di Xavi in vista di una possibile sostituzione del tedesco Marc-André ter Stegen. L’Inter conta di non cederlo a meno di 30 milioni di euro per generare una grossa plusvalenza, avendolo strappato a parametro zero la scorsa estate dall’Ajax (nonostante avesse trovato un pre-accordo già nei primi mesi del 2022, ndr). A Marotta e Ausilio la responsabilità di come andrà a finire.

Intanto, anche nell’ipotesi non troppo remota di sostituirlo, i dirigenti nerazzurri starebbero valutando le prestazioni del portiere turco Altay Bayindir di proprietà del Fenerbahce. Di recente non sembra aver fatto granché bene nel campionato turco di SuperLig, ma sarebbe ugualmente pressato dai grandi top club d’Europa in chiave futura. Un investimento su cui anche l’Inter potrebbe fare un pensierino al momento del bisogno. Come alternative ci sarebbero ancora Marco Carnesecchi sotto contratto con l’Atalanta in prestito alla Cremonese (corsara in Coppa Italia) e Guglielmo Vicario dell’Empoli.