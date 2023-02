“Non sono felice”: addio lampo e smacco al Milan

Spesso capita di vedere nuovi innesti poco impiegati ed infelici. È il caso di un calciatore che potrebbe essere accostato all’Inter

Il Milan ha lungamente cercato un centrocampista la scorsa estate, col mirino fissato su Renato Sanches, mediano portoghese di grande dinamismo, qualità e forza fisica. L’ex Lille alla fine però ha deciso di accasarsi al Paris Saint Germain.

A Parigi il minutaggio è stato finora ben al di sotto delle aspettative anche a causa di qualche problemino fisico di troppo che ha consentito alla concorrenza di superarlo nelle gerarchie interne di Galtier. Sanches vive quindi un uno stato di infelicità e insoddisfazione al momento, viste quelle che erano le premesse con cui aveva sposato la causa della società parigina. Un malcontento neanche troppo celato quello dell’ex Bayern Monaco che dopo l’ultima partita, come evidenziato da ‘L’Equipe’ ha ammesso: “Ho solo bisogno di guadagnare un po’ di fiducia e di giocare un po’ di più – afferma Renato Sanches -. Sono tornato da un infortunio, so che è un po’ complicato e un po’ frustrante perché è difficile fare bene quando torni dopo aver avuto dei problemi fisici. È l’allenatore che sceglie i giocatori. Non sono felice, è normale che di tanto in tanto abbia voglio giocare di più ma rispetto la decisione dell’allenatore, è lui che decide, sono qui per dare il mio meglio”.

Calciomercato, Renato Sanches malcontento al PSG: potrebbe essere proposto anche all’Inter

Il PSG non ha quindi dato lo spazio sperato a Renato Sanches, che dovrà provare ad uscire da questa fase di delusione e sconforto. Non è inoltre da escludere che senza un cambio di rotta il lusiano possa anche decidere di andare via a fine stagione.

Un nome quello di Sanches, che in caso di addio prematuro al Paris potrebbe anche tornare in auge per lo stesso Milan, che ha bisogno di mettere muscoli e qualità nella mediana di Pioli. Un profilo che piace molto, ma che potrebbe anche finire altrove. Il malcontento dell’ex Lille, se confermato anche a fine anno, potrebbe spingere anche ‘entourage del ragazzo a trovare un’altra soluzione, e non va escluso che agenti e intermediari possano anche proporlo all’Inter, che pure potrebbe ritagliargli uno spazio all’interno del proprio centrocampo. Un’ipotesi complessa e che risulterebbe come un vero e proprio smacco nei confronti di un Milan che lo ha tanto seguito e desiderato la scorsa estate, prima poi di sposare la causa del PSG.