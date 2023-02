Brozovic via dall’Inter, sostituto a costo zero

Per anni è stato il vero e intoccabile pilastro della squadra. Eppure si continua a parlare di una sua possibile partenza. Forse non conviene ancora mandare via Brozovic dall’Inter

Marcelo Brozovic è ancora il giocatore che meglio esprime l’anima geniale e un po’ folle dei nerazzurri. E nessuno può negare che, nel passato recente, sia stato anche il cuore pulsante e il cervello ragionante della squadra.

Senza di lui pareva impossibile giocare a calcio. Una frase fatta? Non proprio… Ne hanno fatto esperienza prima Conte e poi Inzaghi, sempre in difficoltà quando il croato è stato indisponibile.

Poi, però, Simone Inzaghi ha saputo reinventare Hakan Calhanoglu come play, e responsabilizzarlo, affidandogli il centrocampo interista per far fronte all’assenza prolungata di Brozo. E i nerazzurri si sono accorti di poter anche fare a meno del loro cardine.

Dopo una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni, il croato adesso è di nuovo pronto a mettersi in gioco. Il centrocampista di Spalato sa di dover fare più del dovuto per tornare subito ai suoi livelli e così riconquistarsi un posto dell’undici di Simone Inzaghi.

Il futuro di Epic Brozo

Inzaghi stravede per Brozo, ed è contento del suo ritorno e quindi di avere delle scelte in più da fare. Al giocatore, poi, interessa porre fine a tutte le voci che lo descrivono come nome sacrificabile della rosa insieme a Dumfries per sanare il bilancio nerazzurro.

Il ritorno in campo si avvicina. Difficilmente il croato scenderà in campo dal primo minuto contro il Milan nel derby. Ma nelle prossime uscite tornerà al suo posto, anche per far rifiatare i compagni di reparto chiamati agli straordinari.

Ma Brozovic potrebbe davvero dire addio in estate? Secondo molti esperti di mercato, lo scambio con Kessié non era soltato una suggestione estemporanea. Il Barcellona era interessato al croato e l’Inter avrebbe preso in conserazione la trattativa. Quindi, un affare del genere non è una possibilità morta con il ritorno in campo dell’ex Milan nella formazione allenata da Xavi.

Brozovic via dall’Inter?

Proprio considerando la possibile partenza del croato, diversi intermediari potrebbero bussare a casa dell’Inter per offrire i propri centrocampisti. Potrebbe essere il caso anche dell’agente di Tielemans, sempre in scadenza col Leicester. Il nome è stato seguito a lungo dai nerazzurri, ma la concorrenza è folta e le richieste economiche del giocatore sono alte. Inoltre l’Inter si sente però già coperta in quella zona del campo con Calhanoglu versione play e Asllani.

Il futuro sarà scritto nei prossimi mesi. Brozo ha voglia di tornare a guidare il centrocampo e a dimostrare la sua importanza. L’obiettivo è quello di mettere a tacere tutte quelle indiscrezioni che lo vogliono come una pedina in vendita, corteggiata da club spagnoli e inglesi.

Non molto tempo fa l’Epic Team, cioè l’entourage di Brozovic, ha voluto far sapere che il croato non è disposto a lasciare Milano. L’attaccamento del giocatore alla maglia nerazzurra non è in discussione. E non è neanche in dubbio il fatto che Brozovic possa nuovamente rivelarsi determinante per la causa interista. Il problema è sempre il solito: Zhang vuole incassare. Quindi chi offrirà 30 milioni sarà ascoltato.

Brozovic non vuole andar via dall’Inter e forse nemmeno l’Inter è pronta a separarsi dal croato. Ma c’è la crisi di bilancio a scombussolare le ragioni del cuore. L’unico modo per rimettere ordine nella questione sarà quindi rinfrescare la memoria a tutti attraverso prestazioni epiche, chilometri macinati in campo, percentuali altissime di passaggi riusciti e gestioni sicure del pallone davanti alla difesa.