Psg faccia tosta, scambio alla pari con l’Inter

La telenovela Skriniar-PSG si è conclusa con un matrimonio rinviato alla prossima state a parametro zero. Da Parigi potrebbero pensare ad altri affari

Milan Skriniar resta un calciatore dell’Inter fino a giugno, quando scadrà il contratto con il club di Suning che, fin quando ha potuto, ha anche provato a trovare una soluzione per il rinnovo. Niente da fare però per lo slovacco che non è partito neanche a gennaio.

Nessun rilancio ulteriore del PSG dopo la prima offerta che raggiungeva circa i 10 milioni totali, una cifra che l’Inter non ha ritenuto congrua per lasciare andare il forte difensore in maglia numero 37 prima del tempo. La tabella di marcia è quindi chiara e delineata sulla strada dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che potranno ancora contare fino al termine dell’attuale annata su Skriniar, al netto di un caso da gestire con cura dal punto di vista ambientale dopo il tanto amore manifestato dai tifosi nei suoi confronti nella speranza di vederlo restare a lungo con un rinnovo che non si è mai concretizzato. Lo slovacco resta quindi ancora una manciata di mesi prima di intraprendere la prossima avventura della sua carriera che lo porterà a vestire i colori del Paris. Un club, quello parigino, che potrebbe anche tornare alla carica nel prossimo futuro per un altro calciatore di casa Inter.

Calciomercato Inter, il PSG non si arrende: Bastoni nel mirino e idea Kimpembe

Il PSG è scatenato ed ambizioso, mai domo anche dal punto di vista del calciomercato dove le sorprese sono all’ordine del giorno. Non è infatti da escludere che dopo Skriniar, i transalpini possano andare a caccia anche di un altro difensore interista per la prossima annata.

In estate il Paris Saint Germain può provarci anche per Alessandro Bastoni qualora Presnel Kimpembe non dovesse rinnovare col club francese. Per provare a convincere la società di Suning, potrebbero inizialmente offrire proprio uno scambio con il classe 1995 francese, che esattamente come l’italiano alla corte di Inzaghi, ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Un passaggio in comune attraverso il quale il PSG potrebbe provare a convincere l’Inter, che dal canto suo, si tiene stretta Bastoni, presente e futuro della squadra, sul quale si lavora anche ad un rinnovo proprio per scongiurare brutte sorprese. A tal proposito la società milanese andrebbe verso un nuovo accordo fino al 2028 che può toccare quota 5 milioni di euro netti. Al di là di questo Kimpembe ha anche un ingaggio troppo elevato.