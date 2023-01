Ora l’Inter ha fretta: nuovo accordo da 50 milioni

È tempo di blindare i pezzi pregiati in casa Inter per evitare brutte sorprese per il futuro. Oltre ai vari Darmian e Calhanoglu anche Bastoni nel mirino

Il ‘caso’ Skriniar ha evidentemente scosso l’ambiente Inter. I nerazzurri infatti si accingono a perdere il difensore centrale slovacco dopo il mancato rinnovo che dopo gli ultimi sviluppi appare ormai inevitabile.

Il rischio di perdere altri giocatori importanti a parametro zero, che si sarebbero potuti monetizzare per tempo in un altro modo, è tutto ciò che vuole scongiurare il club meneghino, ora intenzionato a non commettere altri errori da questo punto di vista. Alla luce di tali esperienze ci sono altri calciatori che il club di Suning ha intenzione di blindare. Al netto di de Vrij che pure è in scadenza 2023, per quanto riguarda altri profili, l’Inter si prepara a rinnovare Matteo Darmian, jolly di fascia da trattenere con un accordo fino a giugno 2024 con opzione per un’altra stagione ed uno stipendio sui 2,5 milioni. Un altro titolare da blindare è inoltre Hakan Calhanoglu, attualmente legato all’Inter da un contratto al 2024 con opzione di rinnovo per un’altra annata. Gli ultimi contatti sono positivi e si proverà ad arrivare ad una fumata bianca.

Calciomercato Inter, è l’ora dei rinnovi: tocca a Bastoni tra cifre e durata

Il capitolo rinnovi è quindi di primaria importanza per l’Inter, pronta ad evitare altri casi Skriniar. Con Darmian e Calhanoglu già messi in discesa, Marotta e soci si concentreranno poi su Alessandro Bastoni, altro talento su cui accelerare.

Il difensore classe 1999 è un punto fermo per Simone Inzaghi ed attualmente è in scadenza nel 2024. Appare quindi chiaro che i nerazzurri dovranno muoversi subito per scongiurare quanto visto di recente con Skriniar. A tal proposito la società milanese andrebbe verso un nuovo accordo fino al 2028 che può toccare quota 5 milioni di euro netti, ovvero più o meno quanto incassa Barella, un altro titolare fisso. Il complessivo sarebbe al lordo dunque di 10 milioni di euro, per un totale contrattuale su tutto l’arco del periodo di ben 50 milioni.

Il tutto rappresenterebbe uno sforzo senz’altro importante e di grande rilievo per l’Inter che tiene molto al ragazzo e alla sua estrema importanza per il presente e il futuro del club. Intanto dal punto di vista del campo servirà l’apporto di tutti per rimanere aggrappati ad un’annata di alti e bassi, e servirà quindi anche il miglior Bastoni per dare nuovo vigore alla difesa.