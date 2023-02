‘Rapina’ dalla Premier: 460 milioni, l’Inter trema

L’Impero è caduto, i barbari sono tornati e sono pronti a far razzia in Italia. Osimhen, Leao, Vlahovic e Lautaro: la Premier studia la gran rapina in Serie A. Il quadruplo colpo potrebbe impoverire inesorabilmente il campionato italiano

Con il movimento calcistico italiano in crisi economica, strutturale, giudiziaria e sportiva, la Premier League può fare il bello e cattivo tempo sul mercato attirando a sé tutti i campioni rimasti nel nostro Paese.

Con un giro d’affari stimato di circa 460 milioni, i club di Premier potrebbero portare a termine la prossima estate più di una rapina in Serie A. Rafael Leao è il nome di cui più si parla nel Regno Unito: il suo divorzio dal Milan viene giudicato come più che probabile e ci sono già quattro o cinque squadre sul portoghese. Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal e Newcastle sono i club più attrezzati e motivati per provare un assalto.

Mendes, il procuratore del portoghese, si sfrega le mani, mentre i tifosi milanisti si disperano, cogliendo nelle ultime opache uscite dell’attaccante sinistri segnali di addio. Sembra anche che Guardiola abbia chiesto un incontro informale con il procuratore per discutere del futuro del ventitreenne di Almada.

Ma la razzia inglese non si ferma all’esterno d’attacco del Milan. Le offerte inglesi potrebbero raggiungere anche Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic e Victor Osimhem.

460 milioni per spogliare la Serie A

Per il nigeriano il prezzo la valutazione attuale gira intorno ai 120 milioni. Il serbo può partire a 90. Leao potrebbe scatenare un’asta e portare al Milan 125 milioni. La stessa cifra potrebbe essere offerta all’Inter per prendere il bomber argentino. In tutto quindi si parla di un totale di 460 milioni.

Su Lautaro ci sono già dall’anno scorso Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool. La più temibile fra queste squadre è quella dei Blues, per potere economico e sfrontatezza sul mercato. Ma anche il Liverpool potrebbe giocare pesante: Klopp ha fatto capire di voler rimanere sulla panchina dei Reds solo a fronte di acquisti di livello in grado di rifondare la squadra e alzare di molto la qualità in campo.

Il tedesco vorrebbe Leao sulla fascia e Lautaro in attacco. Poi occhio anche a Barella, cercato dal Liverpool, appunto, e dal Chelsea.

Pericolo rapina dalla Premier: Lautaro nel mirino inglese

Il calciomercato invernale si è chiuso con una proposta inaspettata del Chelsea proprio all’Inter. I Blues si sono infatti mossi in extremis con un sondaggio per Barella. Con l’uscita di Jorginho (girato all’Arsenal), il Chelsea ha valutato un colpo sulla carta clamoroso e ha chiesto informazione all’Inter per Nicolò Barella. Il club inglese, secondo quanto raccolto da TMW, ha sondato la disponibilità dei nerazzurri nel cedere il centrocampista sardo. La risposta, prevedibile, è stata un deciso no.

Ma la situazione di Skriniar (e, potenzialmente, di Leao) insegna che alle squadre italiane non è dato dormire sogni tranquilli quando la seduzione di club miliardari può far crollare ogni tipo di certezza. Gli inglesi potrebbero anche giocare sporco e bloccare i giocatori per la scadenza. Questo è il caso soprattutto di Leao. Per Vlahovic, sembra invece che la Juve non sia ideologicamente contraria a un affare. Dovessero arrivare 90 milioni, il serbo sarebbe ceduto.

Inter e Napoli, invece, tremano al pensiero di poter perdere i loro attaccanti. Chiuso il mercato di riparazione invernale è già tempo di pensare a quello estivo e di paure diffuse. Mezza Serie A rischia di perdere pezzi pregiati, annichilita dallo strapotere dei club inglesi.

I colpi folli portati a termine dal Chelsea e da altre squadre della Premier League dimostrano che l’Italia è inequivocabilmente un territorio di conquista per gli anglosassoni. Le squadre italiane possono soltanto puntellare la rosa con rinforzi mirati, valutare parametri zero e calciatori provenienti dalla bassa classifica o dai campionati minori. Tutto il resto, cioè ciò che conta, è nelle mani inglesi.