È ancora derby: 39 milioni per chiudere l’operazione

L’Inter ha vinto il derby senza far troppa fatica, ma presto lo scontro fra nerazzurri e rossoneri potrebbe spostarsi sul mercato dove si lotta per concludere un affare da 39 milioni

Il derby si sposta subito dal campo al mercato, per un’operazione da 39 milioni che intriga sia Marotta che Maldini. Tanto l’Inter quanto il Milan sono a caccia di un terzino e la guerra è aperta.

Piace sia all’Inter che al Milan Antonee Robinson, terzino sinistro statunitense nato e cresciuto calcisticamente in Inghilterra. Il classe 1997 milita in Premier League con il Fulham e sta destando l’interesse di vari club inglesi, ma non solo. In UK si parla di un possibile approdo al Manchester City, dove ormai la carriera di Cancelo (salvo addio di Guardiola) sembra pregiudicata. Qui in Italia, invece, si pensa che il laterale possa accendere un nuovo derby fra nerazzurri e rossoneri.

Robinson, a gennaio 2020, sarebbe dovuto passare in prestito al Milan. Tutto era ponto, un problema cardiaco riscontrato durante le visite mediche ne impedirono il trasferimento. Dopo ulteriori esami medici e un intervento chirurgico, nel giugno 2020 il ragazzo ha ottenuto il permesso dai medici per tornare a giocare. Ecco perché i rossoneri potrebbero rifarsi sotto. Purtroppo, però, il ragazzo che un tempo era un semisconosciuto ora è un giovane ambito da più società.

Su di lui c’è anche l’Inter, che conta di poter sfruttare i recenti problemi dei Citizens per portarlo in Serie A. Il Fulham ha già fissato il prezzo per Robinson. Secondo il Sun, il venticinquenne terzino sinistro statunitense costerebbe circa 39 milioni. Una cifra più che abbordabile per il Manchester City, se non fosse per i problemi legali e sportivi cui la squadra di Premier sta andando incontro.

39 milioni per il terzino: è derby milanese

Per il City, si parla di ripetute violazioni e di bilanci truccati. E se tutto ciò fosse vero, il City potrebbe rischiare grosso, fino a interventi disciplinari gravi come la retrocessione. Proprio il Manchester City aveva provato l’ultimo giorno del mercato di gennaio a prendere Robinson, per sostituire Cancelo, passato al Bayern Monaco in prestito. La trattativa non è andata in porto. Ecco perché Inter e Milan possono ancora sperare.

I nerazzurri non possono investire tanto, ma stanno studiando una soluzione alternativa: proporre al Fulham delle contropartite per far scendere sensibilmente il prezzo del cartellino. In Inghilterra piacciono per esempio alcuni giovani interisti come Satriano e Mulattieri. In più si registra da un po’ di anni gradimento nei confronti di Stefano Sensi.

Milano è ancora nerazzurra sul campo. Lo sarà anche sul mercato? Dopotutto anche il Milan è in difficoltà finanziaria e non sembrerebbe poter disporre di 39 milioni da investire subito sul terzino. La battaglia è ancora tutta da decidere, e conterà molto in che modo e con quanta efficacia si muoveranno gli operatori di mercato.

Milan in crisi e Inter in risalita

In campionato, nel 2023, c’è stato un bel colpo di scena. L’Inter data in affanno è riuscita a recuperare punti e a riacquistare sicurezza sul campo, imponendosi al secondo posto. Il Milan, invece, ha collezionato un numero sconfortante di sconfitte, allontanandosi sempre di più dalla vetta.

Dopo la finale di Supercoppa Italiana di gennaio, l’Inter si è poi aggiudicata un altro derby contro il Milan, stavolta in campionato, dimostrando una superiorità ancor più evidente, nonostante il risultato di misura. Per i rossoneri si tratta della terza sconfitta di fila in Serie A dopo quelle contro Lazio e Sassuolo: la crisi è evidente.

Boninsegna, ex campione interista, ha commentato con parole molto lucide la vittoria interista: “Il Milan non è pervenuto: l’avvocato Prisco avrebbe detto che il Milan non si è presentato e che ha mandato in campo la squadra Primavera. Il Milan non è esistito e l’Inter ha vinto senza far fatica“.