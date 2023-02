Lautaro da Premier, tentativo inglese con l’ex Inter nell’affare

L’attuale capitano dell’Inter ha già gli occhi di mezza Europa addosso. Possibile assalto in estate da parte di qualche big inglese. Cosa fa sapere l’Inter nel mentre

A quanto pare, Lautaro Martinez non vuole più smettere di segnare: e questa cosa, non può che far piacere sia a Simone Inzaghi che a tutti i tifosi dell’Inter.

Dopo essere rientrato dal Mondiale, infatti, Lautaro Martinez ha già messo a segno 7 gol complessivi: realizzandone, di fatto, quattro consecutivi nel mese di gennaio. Volete sapere, invece, cosa recita, ad oggi, il suo tabellino generale? 15 reti stagionali conditi, poi, da altri 7 assist. Numeri da vero e proprio trascinatore i suoi: che, difatti, stanno trascinando tutta l’Inter.

Da quando il ‘Toro’ ha, infatti, preso in eredità la fascia nerazzurra – tolta nell’ultimo periodo all’ormai ex capitano Skriniar – lo stesso Lautaro sembrerebbe, da lì in poi, aver avvertito maggiore responsabilità addosso. E’ vero, cuore e grinta ce li ha sempre avuti – e su questo non si discute – ma se al tutto ci aggiungiamo un po’ di continuità in più, beh, non si può far altro che parlare, ancora una volta, di un centravanti di assoluto valore.

Le sue prestazioni hanno, non a caso, attirato, da punto e accapo, l’attenzione delle maggiori big europee: dove tra queste rientra non soltanto l’Atletico Madrid ma anche qualche altro club. L’attuale tecnico dei ‘Colchoneros’, quale Diego Simeone, stravede da moltissimo tempo per il ‘Toro’ di Bahia Blanca: al punto che lo ha, sempre e comunque, richiesto all’intera dirigenza spagnola (senza essere accontentato, fino ad oggi). A quanto pare, però, questi ultimi potrebbero anche, nel caso, non essere i soli…Ed ecco svelate, da qui in poi, tutte le eventuali ipotesi sul potenziale futuro del centravanti argentino.

Calciomercato Inter, anche Tottenham e United pensano a Lautaro: ecco che spunta fuori l’idea Telles

Con un Lautaro Martinez in questo formato, anche qualche altra big europea, così come l’Atletico Madrid, potrebbe incominciare a pensare, nella prossima estate, all’attuale centravanti dell’Inter.

Oltre ai ‘Colchoneros’ infatti, qualora dovesse rimanere Simeone chiaramente, potrebbe pensarci anche qualche club inglese. Che Conte abbia sempre avuto un debole calcistico per il ‘Toro’ di Bahia Blanca – i due si sono incontrati, non a caso, proprio all’Inter – è cosa ormai appurata: al punto che, nel caso in cui il tecnico leccese dovesse rinnovare a giugno con il Tottenham, potrebbe finire per chiedere, esplicitamente, l’attuale capitano nerazzurro all’intera dirigenza degli ‘Spurs’.

Ad ogni modo poi, tra le tante ipotesi, potrebbe rientrare anche il Manchester United che sarà chiamato, in estate, ad annoverare il proprio reparto avanzato. In tal senso, i ‘Red Devils’ potrebbero finire per offrire, eventualmente, soldi ed una contropartita tecnica in cambio dello stesso classe ’97. Attenzione, dunque, al nome dell’ex interista Alex Telles, colui che a giugno rientrerà dal prestito tutt’altro che entusiasmante vissuto al Siviglia.

Il laterale brasiliano, oltre ad essere in possesso di passaporto italiano, vanta non soltanto una valutazione da circa 15 milioni di euro, ma non rientra minimamente al didentro del progetto tecnico di Ten Hag. Quale sarebbe però, nel caso, la risposta da parte dell’Inter? Se non altro quella che Marotta e i suoi tratterebbero, ovviamente, la cessione del proprio numero 10 solo ed esclusivamente in caso di proposta interamente in cash.