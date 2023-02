Dumfries via, Karsdorp all’Inter con lo scambio

L’ex Feyenoord può dire addio alla Roma in estate. L’Inter ci pensa, ma in realtà potrebbero essere i giallorossi a farsi avanti con una bozza di scambio. I possibili sviluppi

Così come l’Inter, anche la squadra di Josè Mourinho sta, indubbiamente, riuscendo a dire la propria in questo campionato. La Roma figura, infatti, momentaneamente al terzo posto: proprio alle spalle dei nerazzurri con soli tre punti di distacco.

Sono tantissime le cose che accomunano, in stagione, Inter e Roma: per esempio entrambe le società hanno diversi giocatori in scadenza di contratto. Non possiamo far altro che pensare dunque, nel caso dei nerazzurri, a gente come Milan Skriniar e Stefan de Vrij, mentre dal lato Roma a Stephan El Shaarawy e a Chris Smalling (accostato recentemente, proprio, alla squadra di Inzaghi in vista di giugno).

A prescindere da questo, però, entrambe le società, di cui vi abbiamo appena parlato, ‘vantano’ anche loro qualche giocatore in uscita: quali Denzel Dumfries e Leonardo Spinazzola (giusto per citarne qualcuno). Tra questi, poi, trova una particolare menzione anche Rick Karsdorp. Il laterale olandese era finito al centro, negli scorsi mesi, di qualche battibecco di troppo con Josè Mourinho: sino ad essere relegato, in seguito, ai margini della rosa.

Ad oggi, non si sa ancora in maniera dettagliata quale potrebbe essere il futuro dell’ex calciatore del Feyenoord: anche se, tra le tante ipotesi, potrebbe emergerne una in particolare sul fronte Inter.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea di scambio Gosens-Karsdorp: i possibili scenari

Con la Roma che sarà chiamata in estate a fare tutta una serie di valutazioni, dove nel mentre regna assoluta incertezza sul futuro di Spinazzola e Karsdorp, gli stessi giallorossi potrebbero finire per proporre all’Inter una bozza di scambio nel quale rientrerebbero, eventualmente, il laterale olandese in cambio di Gosens.

Un po’ di tempo fa, si è, infatti, parlato dell’eventuale ed ipotetica uscita del classe ’94 dall’Inter, con lo stesso laterale tedesco che vanta, tutt’ora, importanti richieste dalla Bundesliga. Nonostante tutte le voci del caso, però, Robin Gosens è comunque rimasto ad Appiano, anche, nel mercato di gennaio: luogo dove non si sa ancora con assoluta certezza se ci rimarrà, allo stesso modo, nella prossima estate.

In tal senso, potrebbe essere proprio la Roma a pensarci, seriamente, a lui: con gli stessi giallorossi che, nel caso in cui dovessero arrivare a cedere Spinazzola nel prossimo giugno, potrebbero finire per proporre essi stessi in prima persona, sempre usando il condizionale, uno scambio con l’ex laterale della ‘Dea’. Ricordiamo che i nerazzurri, salvo clamorosi colpi di scena, cederanno a giugno Denzel Dumfries per monetizzare qualcosina.

Restando sempre sul fronte Roma, invece, c’è qualcun altro, in particolare, che sta facendo benissimo con indosso questi colori: quale Paulo Dybala (ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra in estate). L’attaccante di Laguna Larga ha già totalizzato 10 reti e 7 assist complessivi in stagione con i giallorossi e, a parlarne del suo straordinario momento di forma, è stato proprio Lodovico Spinosi.

Spinosi a Tv Play: “Se Dybala sta bene, è il più forte dell’intera Serie A. Vi dico cosa ne penso”

Il noto intermediario Lodovico Spinosi ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, dove si è espresso in merito alla stagione di Paulo Dybala e non solo.

“Se Dybala sta bene fisicamente, lo considero tranquillamente il migliore del nostro campionato. L’anno prima che arrivasse Cristiano Ronaldo alla Juve, fece più di 20 gol. Fu lui l’uomo più incisivo di quel gruppo. La Roma ha avuto il merito di prenderlo e di affidargli in mano le chiavi della squadra. E’ vero, avrà pure avuto qualche partita caratterizzata da alti e bassi, ma ha quel qualcosa in più che altri non hanno. Messo all’interno di questo progetto, risulta ancora più forte di quanto non lo fosse già”.