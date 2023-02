Gratis il sostituto di D’Ambrosio: operazione in Serie A

Il centrale è in scadenza di contratto con l’Inter e ci sono dubbi sul suo rinnovo, ecco che rispunta l’idea di mercato a parametro zero la prossima estate

A seguito di un inizio stagione poco felice per la difesa dell’Inter, tra le peggiori in Serie A per numero di gol incassati, il tecnico Simone Inzaghi ha dato tutto sé stesso nel tentativo di invertire il trend. Oggi, dopo mesi, l’obiettivo sembra essere stato raggiunto. Onana subisce meno grazie ad una maggiore attenzione in fase di copertura, le sbavature sono state ridotte al minimo. È cresciuto l’entusiasmo e la concentrazione.

Operazione tutt’altro che semplice, soprattutto per via delle voci di mercato ruotate intorno alla situazione di Milan Skriniar ormai promesso ai francesi del Paris Saint-Germain. Eppure il solo impegno dell’allenatore e dei suoi uomini non è affatto una garanzia per il futuro. Serve qualcosa di più da parte della dirigenza. A questo proposito Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono attivi con lo scopo di scovare il miglior sostituto possibile sulla piazza, ma anche desiderosi di conoscere il destino di Stefan de Vrij. Senza contare che, tra i partenti, ci dovrebbe essere anche l’altro centrale Danilo D’Ambrosio.

Inizialmente la partenza di quest’ultimo era data per certa, ma adesso le varie criticità nerazzurre stanno costringendo la dirigenza a ripensare a tutte le mosse in programma. Anche D’Ambrosio, dunque, potrebbe essere sottoposto ad attenta analisi per capire se ci sono i presupposti per tirare la corda con lui di almeno un altro anno ancora per far stare tranquillo Inzaghi. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è tempo di pensare a coprire il vuoto nel modo più rapido e indolore possibile: pescando tra i tanti parametri zero.

Calciomercato, Djidji al posto di D’Ambrosio: l’Inter rispolvera le carte

Una delle opzioni principali che il sodalizio nerazzurro aveva considerato tempo addietro è stata nuovamente spolverata dall’entourage dello stesso calciatore, Koffi Djidji.

Il centrale francese è anch’egli in scadenza di contratto con il Torino la prossima estate, una vera occasione gratuita che potrebbe facilmente rimpiazzare D’Ambrosio nella peggiore delle ipotesi. Dalla sua avrebbe non soltanto il benestare di Inzaghi ma anche della dirigenza nerazzurra, con la quale l’entourage è rimasta in ottimi rapporti anche a distanza di tempo dagli ultimi contatti diretti.