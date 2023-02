Calciomercato Inter, decisione presa: non rinnova e se ne va zero

Il centrocampista sarà sul mercato la prossima estate senza chance di rinnovo col club inglese, è idea Inter ma risuona il richiamo della Bundesliga

L’Inter non ricorrerà ad acquisti che prevedranno un esborso economico sostanzioso. Questo è l’approccio adottato dalla dirigenza nerazzurra già da qualche mese in relazione alle operazioni di mercato passate e verrà applicato, come logico, anche a quelle future.

Al contrario, si cercherà di battere cassa vendendo uno o più calciatori che potranno garantire un incasso di almeno 60 milioni di euro complessivi per tamponare le perdite in bilancio. Di conseguenza, la dirigenza nerazzurra potrà affacciarsi con cauto ottimismo soltanto sulle poche opzioni disponibili sul mercato dei parametri zero.

Non si tratterà soltanto della delicatissima questione difesa, a seguito della partenza di Milan Skriniar e il probabile addio di Stefan De Vrij, così come le nuove incertezze sul rinnovo di Danilo D’Ambrosio. A prendere il sopravvento potrebbe essere anche la cessione di Marcelo Brozović, oggi scalzato da un ottimo Hakan Calhanoglu per via di qualche acciacco fisico di troppo occorso negli ultimi mesi. Il centrocampista croato piace da matti in Premier League e non si esclude che possano arrivare offerte cospicue dal campionato più ricco d’Europa. Al suo posto, però, l’Inter dovrebbe considerare un altro mediano di sostanza facendo riferimento alle direttive specificate in precedenza. Una delle poche buone alternative al ruolo di playmaker basso risiede nelle qualità di Naby Keita, in uscita dal Liverpool la prossima estate.

Calciomercato, anche Keita per il centrocampo dell’Inter

Il calciatore era stato prelevato dal Lipsia diversi anni fa per la modica cifra di 60 milioni di euro, ma nel tempo la sua importanza negli schemi di Jurgen Klopp è diventata del tutto marginale.

In questa stagione ha giocato poco e niente sia in campionato che nelle coppe, lasciando dunque intendere la sua volontà di cambiare aria al termine dei giochi. Tant’è che anche la dirigenza inglese non ha voglia di trattare del suo rinnovo di contratto. Destino scritto e sguardo al futuro: Keita apprezzerebbe il tentativo dei suoi intermediari di proporlo in Serie A, ma quel che più stuzzica le sue fantasie è un ritorno in Bundesliga. Il calciatore, infatti, brama di poter dire nuovamente la sua nel campionato che lo ha fatto maturare e dove apparentemente sembra trovarsi a suo agio. Per l’Inter dunque niente da fare, almeno per il momento.