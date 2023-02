Inter, nuovo accordo in Premier, Di Marzio: “Meno di 8 milioni”

I nerazzurri potrebbero strappare nuove condizioni per la riconferma del centravanti belga in prestito dal club inglese, molto dipenderà dalle sue prestazioni per il resto della stagione

L’Inter e la Premier League, un rapporto conflittuale. Non soltanto perché il club nerazzurro non è di stanza nel massimo campionato inglese, ma piuttosto per il fatto che tante grandi realtà d’oltremanica hanno tentato nel corso degli anni di ridurre l’organico meneghino a una manciata di briciole.

Fortuna che la maggior parte di questi tentativi sono stati del tutto vani: basti pensare alle recenti avances per Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozović e Denzel Dumfries. Eppure in un caso specifico, alquanto eclatante, il Tottenham dell’ex Antonio Conte è riuscito a strappare a parametro zero le prestazioni di Ivan Perisic.

Ma chi più ha accusato il colpo è stato Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha sposato il progetto tecnico del Chelsea a seguito della cessione da 120 milioni di euro da parte dell’Inter, con il piglio di chi poteva contare sulle proprie forze per impattare positivamente – per l’ennesima volta nella propria carriera – in un campionato estremamente competitivo come quello inglese. Eppure qualcosa non ha funzionato. E dopo appena una stagione è stato rispedito al mittente, questa volta in prestito. Oggi l’impegno di Lukaku nell’Inter non è cambiato rispetto al passato, ma la condizione fisica non lo accompagna da diversi mesi. Le prestazioni sono piuttosto oscillanti e neppure Simone Inzaghi è convinto di poter contare a pieno su di lui nei prossimi mesi. Da questo però dipenderà il suo futuro: il calciatore dovrebbe rientrare a tutti gli effetti nell’organico dei ‘Blues’, come raccontato da Gianluca Di Marzio, prima di essere nuovamente smistato altrove.

Calciomercato, Lukaku non verrà abbandonato dall’Inter

“Credo che l’Inter riproporrà il prestito per un altro anno“, ha dichiarato l’esperto di mercato in una recente intervista. “Le cifre saranno però nettamente inferiori agli 8 milioni di euro della scorsa estate, sfruttando il fatto che il Chelsea ha comprato tanti giocatori e quindi potrebbero essere favorevoli ad abbassare le pretese“, ha poi continuato.

“Chiaro è che se da qui a giugno non dovesse dimostrare nulla, l’Inter potrebbe anche decidere di non puntarci più. Tuttavia, considerando che Lukaku ha fatto di tutto per tornare, non credo che i nerazzurri lo abbandoneranno“, ha concluso Di Marzio. I prossimi passi sembrano dunque tracciati: salvo clamorosi scivoloni il calciatore belga verrà trattenuto dall’Inter alle giuste condizioni economiche. Un’operazione che, andando a ritroso nel tempo, risulta di grande convenienza vista la cifra di cessione e l’attuale valore di Lukaku secondo le stime di mercato.