Lukaku decisivo: Inter, UFFICIALE accordo e firma

Il belga ha ‘trascinato’ qualcun altro sulla sua stessa e identica strada. Tutto fatto per il cambio dell’entourage. C’è anche l’ufficialità. Le ultime a riguardo

Al giorno d’oggi, è diventato sempre più importante per i calciatori dover curare la propria immagine: dentro e al difuori del campo. Un buon giocatore, infatti, deve innanzitutto dare il buon esempio sul terreno di gioco, ma, allo stesso tempo, non deve sfigurare, minimamente, nemmeno su qualsiasi altro fronte…A prescindere da quello calcistico.

Tutto parte, infatti, dall’influenza positiva, o meno, delle persone che lo circondano. Se un calciatore è sereno mentalmente, tenderà, chiaramente, a dare il meglio di sé in campo…Al contrario, se nella mente di un qualsiasi altro giocatore non c’è piena tranquillità e spensieratezza, diventerà sempre più complicato trovare la giusta giocata in campo. Tutto questo dipende, dunque, anche da chi altro lo aiuta a prendere decisioni – giuste o sbagliate che possano essere, poi – sul proprio futuro: e in tal senso dal suo entourage.

E’ il caso di Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter che in passato ha deciso di contare sull’appoggio dell’avvocato Sebastien Ledure. E’ stato proprio lui, infatti, che ha dato vita alla trattativa che ha poi portato il belga, nuovamente, alla corte di Inzaghi. Ledure ha, non a caso, permesso al suo assistito di mettere, da punto e accapo, piede in quel di Milano nella scorsa estate: dicendo, da lì in poi, addio al Chelsea per quest’anno (per il resto si vedrà a giugno, chiaramente).

A dirla tutta, poi, sono ormai diversi anni che l’avvocato belga coordina gli affari dello stesso classe ’93…Che è così, ora, riuscito a portare il suo compagno di squadra, Federico Dimarco, sulla stessa e identica ‘strada’.

Dimarco dice addio a Riso: UFFICIALE il passaggio alla Roc Nation. C’è l’accordo definitivo

Nella giornata di oggi, Federico Dimarco ha siglato un nuovo accordo con la Roc Nation: nota agenzia marketing che cura, già da tempo, l’immagine di Romelu Lukaku.

Il forte laterale ‘made in Italy’ ha, dunque, deciso di interrompere il proprio rapporto lavorativo con Beppe Riso, oramai ex intermediario di Dimarco, passando così a Sebastien Ledure (stesso e identico agente che segue gli interessi di Lukaku). Quanto alla Roc Nation Sports International, parliamo di una società fondata nel 2019 e diventata, ormai, un vero e proprio punto di riferimento dell’intero panorama sportivo statunitense.

Di seguito il loro comunicato ufficiale:

“L’agenzia arricchisce il proprio patrimonio di talenti calcistici con l’aggiunta del difensore dell’Inter e della Nazionale Italiana Federico Dimarco. Roc Nation Sports International (RNSI) annuncia la firma di Federico Dimarco, un chiaro segnale della volontà di allargare la propria presenza nel contesto italiano dove rappresenta già Romelu Lukaku“.