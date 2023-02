Cambio di proprietà e super mercato: 50 milioni più scambio

Una big europea come il Manchester United sta andando verso un possibile cambio di proprietà. Una rivoluzione che potrebbe portare anche a grossi acquisti

L‘Inter ha vissuto negli anni scorsi alcuni cambi di proprietà che hanno modificato l’assetto societario, le aspettative e le strategie, motivo per cui ben conosce quali potrebbero essere le dinamiche che andranno a colpire il Manchester United.

I ‘Red Devils’ infatti potrebbero cambiare proprietà come evidenziato dal ‘Daily Mail’ che parla di una cordata qatariota che lancerà un’offerta con annessa fiducia che non ci saranno problemi presentati dalla proprietà nazionale del Paris Saint-Germain. Da tempo i Glazer sarebbero in trattativa con un gruppo privato e la fumata bianca potrebbe avvicinarsi. Lo stess gruppo starebbe anche già pianificando le prossime mosse qualora la proposta dovesse avere successo mandando a dama l’affare. L’obiettivo è fare un investimento sostanziale che consenta a ten Hag, con il quale lo United sta risorgendo, di rafforzare ulteriormente la sua squadra per costruire insieme un futuro roseo e ricco di possibilità per la società britannica. Il Manchester United è uno dei club più storici e gloriosi del calcio inglese e da anni non è più sulla cresta dell’onda, almeno per ciò che concerne la lotta al titolo. In questa annata con ten Hag stanno provando a ricostruire, ma il percorso è tutto da calcare.

Calciomercato Inter, il Manchester United cambia rotta: soldi freschi e ipotesi Bastoni

Con questo possibile cambio della guardia ai vertici del Manchester United rischiando quindi di potenziarsi anche le risorse da poter investire in sede di calciomercato. Le strade da battere non mancano e una potrebbe persino portare all’Inter.

Si prospetta un super mercato estivo per i ‘Red Devils’. Rinforzi in tutti i reparti, e quindi anche in difesa dove manca un mancino per completare le scelte di ten Hag e il gioco delle coppie. Occhio allora ad Alessandro Bastoni già accostato in passato alla Premier League ad un eventuale futuro nel calcio inglese, al netto del fatto che il ragazzo è molto legato all’Inter nonostante un contratto per ora non particolarmente lungo. I nerazzurri pensano a blindarlo mentre, in caso di cambio di proprietà, lo United in estate potrebbe andare all’assalto con una maxi proposta da 40-50 milioni di euro cash più il cartellino di Victor Lindelof, difensore svedese in scadenza nel 2024 e ‘trattato’ già a gennaio oltre che accostato in diverse altre circostanze alla Serie A.