L’Inter vuole evitare un altro ‘caso’ Skriniar: “Per ora sto bene qua”

La dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di lasciar andare un altro difensore con le stesse modalità dello slovacco in futuro, lui però apre a qualsiasi scenario anche lontano dall’Inter

L’idea di cedere il cartellino di Milan Skriniar per incassare una somma pari o più alta del suo valore di mercato non ha funzionato. L’Inter si vedrà priva di uno dei suoi calciatori più rappresentativi degli ultimi anni, diventato persino per poco tempo capitano del sodalizio nerazzurro, dietro alla misera formula del parametro zero verso le sponde del Paris Saint-Germain, furba e determinata a chiudere quanto prima la trattativa di annessione dello slovacco.

🎙️ #Inter – Beppe #Marotta – alla presentazione del libro ‘Società Sportiva 2030′ – non lo cita ma il riferimento al caso #Skriniar è chiaro: “Fascia da capitano ha dei valori, non puoi indossarla se non ci sono senso di appartenenza e amore verso il club” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/b8qA0VHYpM — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 9, 2023

Così la dirigenza nerazzurra non ha più intenzione di andare incontro ad altri “fallimenti” simili. Vuole evitare, con ogni mezzo possibile, di trovarsi in una situazione che comporti la perdita di un altro calciatore a parametro zero, senza aver quantomeno tentato di cederlo dietro giusto compenso. Il caso più eclatante appare quello di Alessandro Bastoni.

Il centrale è in scadenza di contratto con l’Inter nel giugno 2024, ma come noto entrambe le parti non vogliono separarsi l’una dall’altra nel corso di quest’ultimo anno e mezzo rimanente. Da un lato, Giuseppe Marotta sta accorciando i tempi di discussione delle condizioni di prolungamento di contratto a condizioni maggiorate rispetto al passato. Un motivo in più per convincere il giovane nerazzurro che, dall’altro lato, preferirebbe evitare di dover badare al mercato nel prossimo futuro perché fonte di distrazione e deconcentrazione dagli affari di gioco. A favorire i dialoghi è poi l’agente Tullio Tinti, in ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra.

Calciomercato, Bastoni è dell’Inter ma non per sempre

Come da lui stesso rimarcato in una recente intervista per ‘Sportmediaset’, Bastoni al momento è felice di lottare per l’Inter: “Sì, in questo momento mi sento soddisfatto. Ho trovato la mia dimensione, sto bene qua. Anche la mia famiglia, quindi per adesso va tutto bene“.

L’uso smodato di avverbi di tempo, tuttavia, lasciano presagire che le intenzioni del difensore siano sì delle più nobili, ma in modo limitato e tutt’altro che assoluto. Qualora il suo benessere e quello della sua famiglia dovessero venir meno, dunque, è probabile che anche Bastoni possa lasciare l’Inter. In questo caso, però, Marotta potrebbe dormire sonni tranquilli e monetizzare, se necessario, la sua cessione.