Una cessione e un affare a zero, blitz Ausilio a Londra

L’Inter sta lavorando per una cessione importante e per concludere un affare a zero, e lo fa a Londra. Piero Ausilio ha avuto il compito di trovare entro giugno i 60 milioni che servono a Zhang per sanare il bilancio interista

Piero Ausilio è a Londra, la notizia arriva dalle pagine di Tuttosport. Secondo il giornale diretto da Guido Vaciago il ds nerazzurro ha lasciato Milano dopo la vittoria nel derby per raggiungere Londra e sondare il terreno per una cessione fondamentale per le casse interiste e un nuovo affare in entrata a zero.

Ma chi sono gli interlocutori del direttore sportivo nerazzurro? E quali giocatori si stanno trattando? Il nome in uscita è facile da intuire. La cessione, con buona probabilità, potrebbe riguardare Denzel Dumfries. Secondo Tuttosport, infatti, Ausilio potrebbe voler discutere col Chelsea, per capire se il loro interesse per il laterale olandese è ancora vivo o bisognerà proporre il giocatore ad altri referenti.

In più l’Inter sta anche cercando un secondo portiere per la prossima stagione (Samir Handanovic andrà via a zero, è quasi sicuro ormai). E in questo settore piace un tesserato del Bournemouth, ovvero Neto, che è in scadenza e che i dirigenti interisti vedono come possibile vice-Onana dal prossimo anno.

Neto: il nuovo secondo portiere dell’Inter?

Il trentatreenne Norberto Murara Neto gioca nel Bournemouth da quest’estate. Era partito come primo portiere, ma un infortunio serio lo ha bloccato per vari mesi, e ora il brasiliano è considerato a tutti gli effetti un secondo. Dopo aver rescisso dal Barcellona, l’ex Fiorentina e Juve voleva un posto da titolare: ecco perché aveva scelto il Bournemouth.

Il brasiliano piace a molte squadre. Anche al Napoli. Ma l’Inter lo segue già da un po’ di mesi. Su di lui è forte l’interesse soprattutto di Marotta, che lo ha conosciuto e apprezzato ai tempi della Juventus. Il portiere è seguito dall’agenzia Bertolucci Sport, con cui anche Ausilio ha molti contatti.

Bisogna però capire cosa succederà al Bournemouth. In caso di permanenza in Premier, il club inglese potrebbe infatti anche spingere per un rinnovo. Ma pare che da parte del portiere brasiliano ci sia la voglia di tornare in Italia, che è stata la sua seconda casa per molti anni: i migliori della sua carriera.

La situazione più complicata riguarda proprio Dumfries. Dopo gennaio, sembra infatti che la pista che porta al Chelsea si siamo molto raffreddata. I Blues hanno speso l’impossibile durante il mercato di riparazione ma hanno praticamente snobbato l’olandese, nonostante l’agente Pimenta sia stata più volte in Inghilterra proprio per sondare il terreno. In più al Chelsea sembrano essersi già coperti nel ruolo: hanno preso il diciannovenne Malo Gusto per l’anno prossimo (quest’anno il ragazzo è rimasto in prestito all’Olympique Lione).

Ausilio a Londra per una cessione e un affare a zero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, comunque, Ausilio sarebbe voltato a Londra proprio per dar inizio a una trattativa da concludere in estate. O meglio, prima della fine di giugno. L’Inter ha infatti bisogno di incassare entro il 30 giugno, ovvero prima che finisca l’anno fiscale. Dall’Inghilterra non sono arrivate ancora conferme di incontri con i dirigenti del Chelsea. Quindi non è ancora detto che il ds interista sia arrivato nella Capitale del Regno Unito per discutere della situazione relativa a Dumfries.

La situazione in Inghilterra non è chiara. Fino a un paio di mesi fa, cioè dopo la fine del Mondiale, pareva che il Chelsea avesse in cima alla propria lista di acquisti proprio il laterale olandese. Poi però ha speso tantissimo, in tutti i reparti, senza mai contattare l’Inter per informarsi a proposito del terzino ex PSV. Eppure i tabloid inglesi sono convinti che il Chelsea non abbia mai mollato l’olandese. Stando al Daily Express, per esempio, l’esterno dell’Inter sarebbe una specifica ed esplicita richiesta di Todd Boehly, il coloritissimo e spendaccione proprietario del club.

E poi ci sono le notizie che arrivano dalla Spagna, che tratteggiano tutt’altra prospettiva. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes, su Dumfries, al momento, la squadra più interessata potrebbe essere il Real Madrid. I Blancos, scrivono i giornalisti iberici, avrebbe chiesto proprio negli scorsi giorni informazioni all’Inter riguardo al prezzo fissato per Denzel Dumfries. Carlo Ancelotti avrebbe infatti chiesto alla sua società un nuovo rinforzo per sostituire Carvajal. L’olandese potrebbe essere il profilo più indicato, secondo don Carlo.