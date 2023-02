Firma adesso: svincolato per l’attacco

Uno svincolato in attacco, che potrebbe essere schierato subito, già lunedì 13 febbraio. La trattativa già definita e formalizzata interessa anche all’Inter, dato che il giocatore in questione sarà un prossimo avversario

La Sampdoria ha chiuso l’acquisto a zero Jesé Rodriguez, svincolatosi nelle settimane scorse dall’Ankaragücü. La trattativa è stata risolta e formalizzata in pochissime ore. Si attendeva solo una comunicazione ufficiale da parte del club blucerchiato, che è giunta qualche minuto fa.

Uno svincolato per dar maggior peso ed esperienza in attacco. Concluse le visite mediche a Genova, Jesé Rodriguez è un nuovo giocatore della Samp. L’attaccante spagnolo ex Real e PSG, a metà gennaio, si è svincolato dall’Ankaragücü ed è stato corteggiato a lungo da varie squadre, fra cui appunto la Samp di Stankovic, prossima avversaria dell’Inter in campionato.

L’esterno offensivo, noto per la sua tecnica e la capacità di saltare l’uomo, può essere l’uomo giusto per fornire più assist alla punta Lammers. Jesé gode di grande tecnica individuale ed è sempre stato un giocatore votato alla corsa e al sacrificio. Sa anche far goal e coprire.

Prodotto dell’accademia del Real Madrid, Jesé ha debuttò con i Blancos nel 2011. E in tutto collezionò una novantina di partite con il club prima di infortunarsi al ginocchio nel 2014. Nel 2016 passò al Paris Saint-Germain, per 25 milioni di euro. Dopo sei mesi fu ceduto in prestito al Las Palmas. L’anno seguente Jesé si unì allo Stoke City, di nuovo in prestito, e poi nel 2019 al Real Betis. Dopo un breve periodo in prestito con lo Sporting, lo spagnolo si svincolò con il PSG per passare al Las Palmas.

Jesé si è poi accasato in Super Lig, in Turchia, firmando con l’Ankaragücü. Il suo contratto è stato risolto anticipatamente di comune accordo con il club il 13 gennaio 2023.

A livello internazionale, Jesé è un giocatore di grande esperienza. Nella sua carriera ha collezionato 36 presenze a livello giovanile con la Spagna, prima nell’Under 16, quindi nell’Under 19 e poi nell’Under 21. Non è mai stato però convocato nella nazionale maggiore.

Samp: in arrivo uno svincolato per l’attacco

Jesé Rodriguez ha concluso le visite nella mattinata di oggi, 9 febbraio 2023, quindi potrebbe essere portato in panchina o addirittura in campo nella sfida di lunedì contro l’Inter. I nerazzurri si preparano però con serenità al match, dopo il derby vinto e la conquista del secondo posto in solitaria.

Contro la Samp, c’è l’idea di schierare dal primo minuto Lukaku e Brozovic. Il centravanti e il regista sono i giocatori che più sono mancati quest’anno all’Inter. Un tempo membri fondamentali della squadra (lo Scudetto del 2020/21 con Conte in panchina) porta la loro chiara firma. Non giocano però insieme dal 26 agosto, quando i nerazzurri furono sconfitti dalla Lazio.

Entrambi, in ogni caso, sono entrati bene nel derby. Ecco perché sembra probabile che lunedì, al Marassi, potrebbero essere messi in campo dal primo minuto. Si troveranno di fronte Jesé? Stankovic potrebbe optare per molte novità nella partita contro la sua ex squadra. Si parla persino di un cambio di modulo. Anche se finora, Dejan Stankovic non ha mai tradito il suo credo tattico, ovvero il 3-4-2-1.

Novità per Stankovic

C’è però da dire che la Sampdoria è in emergenza. E in situazioni del genere di necessità bisogna fare virtù. Ecco perché potrebbe essere preso in considerazione anche un più quadrato 4-4-2. Per organizzare la squadra in questo modo Stankovic dovrebbe però abbassare Tommaso Augello sulla linea di difesa. Così da poter schierare Bruno Amione a destra, Jeison Murillo e Bram Nuytinck (che però è acciaccato) centrali e Augello a sinistra. E davanti?

Potrebbe forse tornare titolare Abdelhamid Sabiri, mentre a sinistra potrebbero giocare Filip Djuricic o il possibile nuovo acquisto Jesé. A destra, come esterno, Stankovic potrebbe dare fiducia ad Alessandro Zanoli. In attacco Lemmers e Gabbiadini dovrebbero invece dar prova di maggiore cinismo.

Quindi è molto probabile che Jeison Murillo, ex difensore interista (giocò in nerazzurro dal 2015 al 2017), scenda in campo. Il colombiano dovrebbe essere schierato anche nel caso in cui la Samp dovesse confermare il modulo con la difesa a tre.