Maldini si vendica sul mercato: lo prende a zero

Il direttore sportivo è intento a rifondare l’attacco rossonero puntando su profili di prospettiva, in valutazione anche l’obiettivo di mercato dell’Inter

Gli ultimi risultati negativi maturati in campionato hanno fatto sprofondare il Milan nello sconforto generale, dai singoli calciatori passando per il tecnico Stefano Pioli e sino ai vertici della dirigenza. Come segnale di svolta, soprattutto in chiave futura, sono numerosi gli accorgimenti che Paolo Maldini dovrà tenere in considerazione sul mercato. Il primo riguarda il reparto difensivo, troppo perforato e spesso anche dilaniato dagli infortuni; il secondo, forse ancor più importante, riguarda quello offensivo.

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sembrano aver passato da un pezzo il loro momento migliore e non dureranno ancora per molto, mentre Ante Rebic è sul piede della partenza perché ormai ritenuto un elemento di contorno. Senza neppure escludere il destino di Rafael Leao, sempre più richiesto all’estero. Il Milan verrebbe dunque a mancare di nuovi punti di riferimento, calciatori giovani e di prospettiva che possano rilanciare i colori rossoneri sia in campionato che in Champions League. Per ovviare a questa grave criticità, Maldini avrebbe preso in considerazione l’idea di mettere le mani su Marcus Thuram.

Calciomercato, Thuram piace al Milan: Inter alle strette

Il centravanti francese è in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach e non ha alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto col club tedesco, aprendo dunque le porte per un trasferimento all’estero.

Da diversi mesi ormai è forte il pressing dell’Inter ma il Milan potrebbe avere una carta in più da giocare per poterlo raggiungere più agevolmente e convincerlo così alla firma di un nuovo contratto in Serie A. Si tratta del suo agente, tifoso dichiarato rossonero e in rapporti di stima vicendevole con Maldini. Al cospetto di Thuram verrebbe presentata un’offerta da almeno 4 milioni di euro per quattro anno, sfruttando anche le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita.