Ostacolo impossibile: scambio con Brozovic

In casa Inter è tornato finalmente a disposizione Brozovic, subentrato anche nel corso dell’ultimo derby vinto. Il suo nome potrebbe stuzzicare in Premier

Diciotto minuti nel finale del derby contro il Milan: tanto ha concesso Simone Inzaghi al redivivo Marcelo Brozovic, tornato finalmente arruolabile e pronto a dare il suo contributo in una stagione in cui è stato fin troppo tempo ai box.

Il cervello croato della mediana dell’Inter è stato fondamentale nelle passate stagione, ed è mancato molto in quella attuale al netto delle ottime soluzioni di ripiego trovate d Inzaghi. Ora è pronto a riprendersi la squadra tra le mani, fermo restando che dovrà gradualmente tornare ai livelli di prima dopo l’infortunio alla coscia di ottobre e quello al polpaccio che lo ha tenuto fuori per tutto il nuovo anno prima del derby. Le geometrie, la calma e la qualità di Brozovic dovranno tornare ad essere al centro del gioco meneghino, mentre per la prossima estate non possono essere escluse sorprese a priori. In Premier League soprattutto il nome del croato ha spesso fatto gola, in particolare prima del rinnovo, e non è da escludere che la prossima estate qualcuno possa rifarci un pensierino.

Calciomercato Inter, Brozovic per risollevare il Liverpool: idea impossibile con Thiago

Prima il campo e poi il futuro per Brozovic, che ha bisogno prima di tutto di tornare a giocare e performare sui suoi livelli e con quella continuità che è tanto mancata quest’anno.

L’Inter ha bisogno di lui e il croato ha bisogno dei nerazzurri, motivo per cui Inzaghi lo attendeva con grande ansia. Lo stesso tecnico interista in conferenza dopo il derby ha ammesso: “S’incastra a meraviglia con tutti, è un giocatore fortissimo, come Lukaku: ci sono mancati quattro mesi e qualcuno se ne ricorda”. 11 presenze e due gol in questa Serie A per Brozovic che potrebbe anche tornare a fare gola all’estero.

Il Liverpool deve assolutamente rinnovare la squadra ed in particolare il centrocampo tra problemi fisici, l’età che avanza ed un ciclo complessivamente agli sgoccioli, come ben dimostrato dai pessimi risultati di questa annata. Possibile mirino su Brozovic che già in passato, pre rinnovo, fu accostato anche al campionato inglese e alla squadra allenata da Klopp. I ‘Reds’ potrebbero proporre uno scambio secco con Thiago Alcantara, in scadenza 2024. I giocatori, non particolarmente distanti per età e valori di mercato, hanno però differenza dal punto di vista dell’ingaggio. Lo stipendio monstre dello spagnolo, da circa 12 milioni, è un ostacolo impossibile da superare in un’ipotesi del genere.