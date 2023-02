40 milioni per il dopo Skriniar: Gosens abbassa il cash

Milan Skriniar saluterà l’Inter a parametro zero al termine dell’attuale stagione. Caccia a nuovi centrali difensivi: idea dalla Germania con uno scambio

Grossa delusione in casa Inter per l’epilogo della vicenda legata a Milan Skriniar, che non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza col club meneghino, nonostante i tentativi concreti della società di trattenerlo a suon di milioni.

Rimasto anche a gennaio, nonostante la situazione ambientale eventuale, Skriniar lascerà definitivamente la Milano nerazzurra dopo la scadenza naturale del prossimo 30 giugno per accasarsi al Paris Saint Germain delle stelle, che necessitava di un difensore di questo stampo. La missione chiarissima dell’Inter è quindi quella di reperire nel più breve tempo possibile, e in modo efficace senza fare follie economiche, un degno erede del centrale slovacco classe 1995. Sono già diversi i nomi che circolano e che sono stati accostati ai meneghini nelle ultime settimane per quella che sarà la retroguardia del domani. Uno di questi potrebbe anche provenire dalla Germania ed in particolare dal Bayer Leverkusen, ex club peraltro di Hakan Calhanoglu. Un legame con i tedeschi che potrebbe anche essere instaurato attraverso l’inserimento di un nome teutonico come Robin Gosens.

Calciomercato Inter, idea Tapsoba dal Bayer: Gosens per abbassare il prezzo

Tra le tantissime idee e nomi di difensori accostati all’Inter per il dopo Skriniar potrebbe esserci anche Edmond Tapsoba, classe 1999 del Burkina Faso. Il centrale di proprietà del Leverkusen è di piede destro ed ha un lungo contratto fino al 2026.

Pilastro inamovibile del Bayer, il forte difensore africano è migliorato a vista d’occhio incrementando anche il proprio valore di mercato. Giovane, esplosivo, piedi buoni ma anche cattiveria nell’uno contro uno in stile Skriniar, Tapsoba per età e caratteristiche, visto che può giocare anche da braccetto potrebbe essere un profilo adatto. Peraltro lo stesso 24enne intervistato da ‘bulinews.com’ ha parlato dell’attaccante più difficile mai affrontato: “Romelu Lukaku. È così forte e così veloce allo stesso tempo”. Sul futuro invece: “Il Leverkusen è un grande club, la mia testa e il mio cuore sono qui per ora. Poi vedremo quale sarà il mio step successivo”.

Tapsoba pensa a completare la sua crescita mentre l’Inter osserva, fermo restando un ostacolo complicato da superare come il prezzo. Il Bayer potrebbe chiedere sui 40 milioni di euro. Gli agenti del ragazzo potrebbero provare, su mandato dell’Inter, a fare un affare con Robin Gosens (sempre nei radar Bayer) per abbassare la parte cash. Anche così resterebbe difficile.